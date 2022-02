Il est dans l’une des périodes les plus fastes qu’il a connues à Manchester City. Riyad Mahrez performe à un haut degré. D’ailleurs, il est le joueur le plus prolifique chez les ‘’Skyblues‘’ avec ses 16 buts et 8 passes décisives. Pep Guradiola est satisfait de son gaucher même s’il exige plus de lui. Et l’entraîneur incitera certainement sa direction à prolonger le Dz incessamment.

Par Mohamed Touileb

À moins d’un an et demi de l’expiration de son contrat, Mahrez affiche une forme étincelante. On a l’impression qu’on ne l’a jamais vu autant épanoui depuis qu’il a rejoint Manchester City en juillet 2018. D’ailleurs, pour sa 4e année avec les ‘’Citizens‘’, il réalise les meilleures stat’ qui soient. Naturellement, certains prétendants restent à l’affût de sa situation contractuelle.



Le PGS lorgne sur lui

Ainsi, l’intérêt grandissant du Paris Saint-Germain est évoqué. Surtout qu’Angel Di Maria (34 ans) est annoncé partant de la formation parisienne en fin de saison. Il faut dire que l’arrivée éventuelle du natif de Sarcelles à Paname serait un grand coup réalisé par les Qataris. Surtout quand on sait la présence de la communauté algérienne et maghrébine à Paris.

Sans oublier l’apport footballistique que pourrait garantir le capitaine de l’équipe nationale sur l’aile droite.

Toutefois, il n’est pas vraiment envisageable que les Mancuniens le laissent filer sans lui faire une offre à la hauteur de son talent et ses récentes performances.

D’autant plus que son entraîneur actuel s’est montré particulièrement élogieux à son égard après ses récentes prestations. « C’est un joueur exceptionnel. Mais je veux plus. Je veux plus. Quand il s’agit de Riyad, je veux plus », a indiqué Guardiola après la rencontre de samedi chez Norwich City (victoire 0-4).

Pour ce déplacement, le Dz n’a pas pu trouver la faille pour la première fois sur les 8 dernières rencontres. Avant cela, le gaucher était impliqué sur 12 buts (8 réalisations et 4 offrandes). Deux joueurs seulement ont pu assurer cette constance sous les ordres de Guardiola et pas des moindres.

Il s’agit de Sergio Agüero et… Lionel Messi au FC Barcelone. Ce dernier pourrait devenir le coéquipier du capitaine de l’EN si jamais le PSG l’enrôle et que la ‘’Pulga’’ reste.



Un ou deux ans de plus à City ?

Mais il n’est pas certain que Pep voudra le laisser filer aussi facilement. À ce propos, il faut noter qu’en cédant jeune Ferran Torres (21 ans) au FC Barcelone, l’ex driver du FC Barcelone et du Bayern Munich savait pertinemment que Mahrez a encore de belles années devant lui. L’entraîneur qui a remporté tous les titres possibles en club trouve que Mahrez « est intelligent, bon passeur, marque des buts et a une bonne mentalité ». Cependant, il insiste sur le fait que le natif de Sarcelle « peut faire plus. Surtout dans les duels. Il est un peu faible par moments. Maintenant, on se connaît depuis longtemps. Et il sait que ce sont des critiques constructives à prendre du bon côté ». À 30 ans, l’ancien pensionnaire de Leicester City va entamer la phase descendante pour un athlète tout en arrivant à sa maturité footballistique.

Rémunéré à un peu plus de 11 millions d’euros annuels, il est peu probable qu’il soit revalorisé dans le cas où il rempile. Cependant, sportivement, il ne sera pas évident de trouver une équipe qui garantisse de jouer les premiers rôles comme l’actuel leader de la Premier League. Tout converge vers une prolongation d’un ou 2 ans chez les champions d’Angleterre sortants. Et cela devrait se faire dans les semaines à venir. n