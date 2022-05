L’émigration clandestine continue d’être une grande tentatrice d’Algériens qui continuent de braver la grande bleue au péril de leur vie. En vingt jours seulement, ce sont plus de 200 migrants clandestins algériens, qu’on appelle communément harraga, qui ont tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre la rive Nord, en terre espagnole notamment.

PAR INES DALI

Hier encore, un nouveau drame a été annoncé par plusieurs sources, dont l’une fait état de la mort de onze personnes candidates à l’émigration clandestine sur les côtes algériennes et de la disparition de cinq autres, plus précisément au large de la ville côtière de Tipasa. Elles ont péri noyées suite au naufrage de leur embarcation, et leur point de départ était la plage de Fouka, selon le Centre international pour l’identification de migrants disparus (CIPIMD), une ONG espagnole qui s’est spécialisée en la matière, entre autres par la diffusion d’informations et de lancement d’alertes sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, le quotidien algérien El Khabar, sur sa page online, a indiqué hier que 9 personnes de la commune de Fouka se sont noyées en tentant de migrer illégalement depuis l’une des plages de cette commune, Douauouda, située à l’est de la wilaya de Tipasa, ajoutant que les recherches sont toujours en cours pour quatre autres personnes tandis que deux d’entre elles ont survécu et ont été transférées à l’hôpital Mustapha Pacha, à Alger. Selon cette même source, les harragas sont tous des jeunes âgés entre 20 et 30 ans. Ils étaient à bord d’une embarcation équipée d’un moteur à vapeur de quatre chevaux. Ils ont quitté la côte algérienne en direction des côtes espagnoles il y a deux jours. Parmi ces jeunes à l’émigration clandestine, trois sont venus de la capitale Alger et de la wilaya de Blida. Les deux rescapés de cette énième tragédie transférés à l’hôpital d’Alger, selon les précisions fournies, sont un jeune qui était accompagné de sa sœur. Une troisième source, à savoir la Chaine El Hayet a, quant elle, indiqué sur sa page facebook, que 11 harragas sont morts, alors que les cinq autres sont sains et saufs.

Après leur sauvetage par un navire de transport de carburant, composé d’un équipage multinational pour la plupart des officiers égyptiens, les rescapés ont raconté qu’ils sont restés 14 heures en mer, selon la page des marins algériens «entmv hyproc cnan», qui a ajouté que les personnes secourues ont été remises aux garde-côtes algériens.

En tout état de cause, même si officiellement rien n’a encore été communiqué sur cette tentative d’émigration clandestine, du moins jusqu’à hier en fin d’après-midi, il s’agit bel et bien de morts et de disparus dans ce nouveau drame qui vient endeuiller d’autres familles algériennes.

Par ailleurs, en sept jours seulement, soit durant la période allant du 4 au 10 mai, les garde-côtes algériens ont déjoué, au niveau des côtes algériennes, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 172 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale publié le 11 mai. Vingt autres ont été arrêtés par les garde-côtes algériens entre le 27 avril et le 4 mai alors qu’ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles.

Ce sont, en tout, au moins 208 personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée en une vingtaine de jours. Rien ne semble arrêter le phénomène de la harga. Même la mort de centaines d’entre ses candidats, voire de milliers, n’arrive pas à dissuader à braver ce risque dont les chances de réussite ne sont absolument pas garanties. Alors que la harga ne touchait avant que les hommes, aujourd’hui, il y a de plus en plus de femmes qui y ont recours. Parfois, ce sont des familles entières qui tentent l’aventure, avec leurs enfants.



Plus de 3.000 africains sont morts en mer en 2021

Selon un rapport global du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 3.000 migrants africains sont morts ou ont disparu en 2021, alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe par la mer. Le nombre de décès, 3.077, est deux fois plus élevé que celui enregistré en 2020, a alerté l’organisme onusien dans son rapport publié le 11 mai. Les raisons de ces tentatives de départs massifs des ressortissants africains vers le continent européen sont dues, selon le HCR, à l’instabilité politique, aux conflits et au changement climatique.

«Sur ce total, 1.924 personnes ont été signalées mortes ou disparues sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale», a déclaré Shabia Mantoo, porte-parole du HCR. En outre, «1.153 autres personnes sont mortes ou ont disparu sur la route maritime allant du nord-ouest de l’Afrique aux îles Canaries», a-t-elle ajouté.

A la fin de 2020, l’agence des Nations unies avait enregistré 1.544 décès de migrants pour les deux routes maritimes. Entre-temps, des responsables ont prévenu qu’au moins 478 personnes sont déjà mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l’Europe en 2022. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la pandémie de Covid-19 et les fermetures de frontières qui ont suivi ont eu un impact sur les flux migratoires, de nombreux réfugiés et migrants se tournant vers les passeurs pour tenter de rejoindre l’Europe. Plus de 53.000 personnes sont arrivées par la mer en Italie l’année dernière, ainsi que plus de 23.000 personnes aux îles Canaries en Espagne. Il a également été constaté une augmentation de 61% des départs par mer depuis la Tunisie l’an dernier par rapport à 2020, et de 150% depuis la Libye. La plupart des traversées en mer se font dans des bateaux gonflables bondés et en mauvais état qui peuvent se dégonfler ou chavirer, a indiqué le HCR. <