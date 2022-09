L’Algérie constitue un énorme gisement de terres rares et peut être un acteur majeur dans ce domaine du fait des besoins mondiaux qui vont grandissant en la matière.

PAR INES DALI

Le développement des technologies de pointe et autres secteurs tout aussi importants ne peut s’effectuer sans les minerais des terres rares, d’autant que leur exploitation et utilisation sont devenues indispensables à l’heure du tout numérique. L’Algérie détient un énorme potentiel qui constituerait le cinquième des terres rares de la planète et se trouve être en bon classement à l’échelle mondiale. Le pays, particulièrement dans le Sud au Sahara, abriterait 20% des terres rares du monde, selon des chercheurs.

Ainsi, outre les gisements de pétrole et de gaz, l’autre richesse de l’Algérie se trouve dans ses terres rares qui demeurent encore inexploitées et dont les pays européens en ont exprimé un grand besoin. Les richesses d’hydrocarbures combinées à celles des terres rares constituent une valeur inestimable dont l’Algérie peut tirer grand profit. C’est ce qui ressort de l’évaluation faite par l’expert en géologie et ancien directeur et fondateur du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, Nacerddine Kazi Tani, qui a souligné l’existence de terres rares en quantité marchande.

Il a indiqué, à ce propos, qu’«il existe des gisements de terres rares dont le plus grand totalise, à lui seul, 50 millions de tonnes de métal», avant de relever que ces ressources sont en surface», ce qui veut dire qu’«elles sont plus faciles à évaluer et à prospecter». «Elles n’exigent donc pas de technologies particulières pour l’extraction du minerai», a déclaré, en outre, cet expert qui a eu à s’exprimer sur les colonnes de «Reporters».

Concernant le pétrole et le gaz, il a relevé que «la valeur financière des hydrocarbures ne représente en termes financiers, depuis leur découverte en 1954 jusqu’à présent, que 0,011% de la valeur marchande du potentiel minier». Et là, a-t-il encore précisé en revenant sur les métaux des terres rares, «je n’ai pas comptabilisé les métaux du futur, à l’image du lithium qui constitue le métal de la transition énergétique par excellence».

Les terres rares doivent être répertoriées avec précision et c’est la raison pour laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a demandé d’établir «une cartographie des gisements de terres rares en vue de leur exploitation». Il a également indiqué, lors d’un Conseil des ministres tenu en juillet 2020, avoir donné des instructions au ministère de l’Industrie et des Mines afin de préparer des cahiers de charges pour l’exploitation de terres rares dans le pays. «Nos réserves en terres rares sont importantes et nous sommes classés deuxième ou troisième dans les réserves mondiales», avait-t-il ajouté.

L’énorme potentiel que recèle l’Algérie n’aura pas à chercher loin pour trouver preneur, l’Europe voulant sécuriser ses approvisionnements en la matière et la France ayant déjà abordé le sujet à l’Algérie à l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron fin août dernier.

A l’horizon 2030, la France et l’Europe devront importer entre 70 et 80% de leurs besoins en «métaux de la transition», c’est-à-dire le nickel, le cobalt, le lithium, l’aluminium, le manganèse, le cuivre et les terres rares, dont ne peuvent se passer les industries de pointe dans l’aéronautique, l’automobile, la défense, les télécommunications et les industries spatiales, selon les médias français.

L’UE se prépare à constituer des réserves stratégiques

Ne voulant plus se retrouver dans la même situation que pour le pétrole et le gaz, l’UE va constituer «des réserves stratégiques» pour éviter les ruptures d’approvisionnement dans les matières premières «critiques» pour son industrie, notamment les terres rares et le lithium, selon la Commission européenne. Le lithium (composant crucial des batteries électriques) et les terres rares (métaux stratégiques nécessaires à la fabrication de puces, d’écrans LCD, d’équipements militaires ou d’éoliennes) «seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz», a affirmé hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son «discours sur l’état de l’UE».

Alors que «les besoins en terres rares de l’UE vont être multipliés par cinq d’ici 2030» et que ceux en lithium s’envolent avec l’électrification de l’économie, «nous devons éviter de nous retrouver à nouveau dans une situation de dépendance, comme pour le pétrole et le gaz», a-t-elle averti dans son discours devant le Parlement européen, rappelant qu’«un unique pays contrôle la quasi-totalité du marché (…) près de 90% des terres rares et 60% du lithium sont transformés en Chine».

Elle a ajouté que les pays de l’UE vont «définir des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction au raffinage, de la transformation au recyclage, et nous constituerons des réserves stratégiques là où l’approvisionnement est menacé».

La France a déjà exprimé son intérêt pour les métaux rares de l’Algérie. Un sujet qui a été évoqué dans la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France, signée par le Président Tebboune et son homologue Emmanuel Macron lors de sa visite du 25 au 27 août 2022. Le sujet a été également abordé entre le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, qui faisait partie de la délégation d’Emmanuel Macron. Le dossier des terres rares a été également évoqué en juillet dernier par Arkab et Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie et actuel président de l’association France. n