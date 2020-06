Le Croissant-Rouge Algérien (CRA), a lancé hier dimanche une campagne nationale d’une journée, pour la collecte du sang, à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang. Pour marquer cet événement, célébré depuis 2004, le 14 juin de chaque année, le CRA, a mis, dès la matinée des cabinets itinérants à la disposition des citoyens appelés à «contribuer pour la préservation des vies humaines notamment en cette conjoncture sanitaire» marquée par la propagation du Covid-19, a indiqué la présidente du CRA, Saida Benhabilès. A Alger, deux points mobiles de collecte du sang sont installés, par le CRA, au niveau de la Grande poste et l’Esplanade du 1er Mai, a souligné Mme Benhabilès, ajoutant que le plus important «n’est pas la quantité collectée» de cet élément vital, mais que les citoyens prennent conscience de «l’importance de ce geste» de solidarité avec les personnes malades. De son côté, l’Agence nationale du Sang (ANS) a lancé, jeudi dernier, une campagne nationale de sensibilisation pour l’encouragement au don du sang «régulier et sécurisé», dans un contexte marqué par la pandémie mondiale du coronavirus ayant considérablement réduit «les réserves nationales» en sang. L’objectif étant de «sensibiliser au besoin universel de sang sécurisé dans la prestation des soins de santé et au rôle crucial des donneurs volontaires dans l’avènement de la couverture sanitaire universelle», alors que le thème choisi vise à «mettre l’accent sur la contribution d’un donneur individuel à l’amélioration de la santé de la communauté, ainsi qu’à encourager davantage de personnes dans le monde à devenir des donneurs réguliers avait précisé l’ANS dans son communiqué. A l’occasion, l’ANS déplore une «baisse des réserves nationales en sang» en raison de la «réticence» de la population à faire don de son sang, en sus de la fermeture des placettes publiques et des mosquées. Aussi, diverses manifestations à travers le territoire national sont initiées par ladite Agence pour promouvoir ce geste, et ce, en coordination avec, outre le CRA, les structures de transfusion sanguine, la Fédération algérienne des Donneurs de Sang, ainsi que du mouvement associatif, de diverses administrations et entreprises publiques et privées, des opérateurs de téléphonie mobile et l’ensemble des médias nationaux. En 2019, pas moins de 7.642 poches de sang avaient été réunies à l’occasion de la célébration de cette journée alors que plus de 757500 candidats s’étaient présentés pour un don de sang dans les 235 structures de transfusion sanguine et un total de 643.586 poches de sang avait été collecté durant toute l’année. <

