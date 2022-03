Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti vendredi que le conflit en cours en Ukraine menace davantage la sécurité alimentaire mondiale, les prix des denrées alimentaires ayant déjà atteint un niveau record.

Jakob Kern, coordinateur d’urgence du PAM pour l’Ukraine, a souligné lors d’une conférence de presse en ligne que le conflit avait déclenché une vague de faim à travers le monde. En tant que premier et quatrième exportateurs mondiaux de blé respectivement, la Russie et l’Ukraine représentent ensemble 29 % du commerce mondial du blé, et c’est pourquoi les deux nations sont essentielles pour assurer la sécurité alimentaire de nombreux pays à travers le monde.

Selon M. Kern, les prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant ont fortement augmenté depuis le début du conflit.

Ainsi, selon l’indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA/FAO), ils ont atteint un niveau record en février 2022.

En particulier, a-t-il noté, le prix du blé a augmenté de 24 % entre le 21 février et le 15 mars. «Ces hausses affecteront les prix alimentaires locaux et, à travers eux, l’accès à la nourriture, en particulier pour des millions de personnes qui ont déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table», a-t-il ajouté.

«Cette année, nous sommes à la croisée des chemins : soit nous relevons le défi pour répondre aux besoins immédiats tout en soutenant des programmes qui renforcent la résilience à long terme à grande échelle, soit nous sommes confrontés à des problèmes encore plus graves», a conclu M. Kern. n

Articles similaires