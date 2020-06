Les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest du pays, réunis avec les responsables de la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi à Oran, ont été unanimes à appeler à mettre un terme prématuré à l’actuel exercice, a indiqué à l’APS le président du WA Tlemcen, Nacereddine Souleymane.

Les difficultés financières rencontrées par les formations des deux paliers ne permettent pas de répondre favorablement aux consignes dictées par tout protocole sanitaire proposé par la Fédération algérienne de football (FAF) pour aller au terme des compétitions, à l’arrêt depuis la mi-mars dernier à cause de la propagation du coronavirus (Covid-19), a estimé le patron du club des «Zianides», troisième au classement de la Ligue 2.



Un premier palier avec 20 équipes ?

L’autre proposition émise pour la circonstance, est la revue à la hausse des clubs de la Ligue 1 la saison prochaine pour que ce palier soit composé de 20 formations, tout en annulant la relégation et en permettant l’accession des actuels quatre premiers de la Ligue 2, selon le même interlocuteur. Affirmant que ces suggestions des clubs de l’Ouest du pays seront transmises par la LFP aux responsables de la FAF, le président du WAT a estimé qu’au cas où la compétition venait à reprendre, «il appartiendrait aux pouvoirs publics d’accompagner les clubs pour l’application stricte du protocole sanitaire, car la situation financière de ces derniers ne leur permet pas d’assumer sans failles une telle responsabilité».

Evoquant toujours le volet financier, il a également fait savoir que les clubs de l’Ouest évoluant en Ligues 1 et 2, au nombre de 7, et auxquels se sont joints les représentants de l’ASO Chlef et de la JS Saoura, se sont également entendus pour qu’il y ait un accord avec leurs joueurs portant sur la réduction, entre 25 et 50%, des salaires pendant toute la période d’interruption du championnat. Concernant les clubs appelés à représenter l’Algérie la saison prochaine dans les compétitions internationales si le championnat ne reprendra pas, les présents à cette réunion ont préconisé l’organisation d’un mini-tournoi regroupant les quatre premiers pour désigner le champion, a encore fait savoir le premier responsable du WAT, déclarant que «la balle est désormais dans le camp de la FAF et des pouvoirs publics.» <

