PAR MILINA KOUACI

Les examens du deuxième trimestre débutent aujourd’hui pour les élèves des trois cycles. Ils s’étaleront jusqu’à jeudi dans toutes les écoles. Les examens ont été avancés d’une semaine, afin de permettre aux enseignants de faire la correction collective avec les élèves et de tenir, ensuite, les conseils de classes. Entre-temps, et devant les voix du partenaire social qui s’élèvent et demandent de remettre la mouture du projet de loi portant statut particulier des travailleurs du secteur, le ministère de l’Education nationale a convié 29 syndicats à une réunion du travail sur ce dossier le jeudi 24 mars. Certains syndicats estiment que le ministère va leur communiquer les grands axes du travail accompli par la commission technique chargée de la révision du statut particulier, tandis que d’autres estiment qu’il est insensé que le gouvernement lance simultanément la révision du statut général de la Fonction publique. Le ministère de l’Education avait installé, le 25 octobre dernier, une commission technique qui a reçu les syndicats du secteur afin de recueillir leurs propositions. «Je pense que le ministère va nous communiquer une feuille de route et les grands axes du travail accompli par la commission technique. Chaque syndicat sera par la suite reçu de nouveau afin de l’enrichir», estime Abdelkrim Gaïd, président du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep). Ce dernier est persuadé que le nouveau projet ne rentrera en vigueur qu’en mars de l’année prochaine. «On parle de la révision du statut général de la Fonction publique et le nouveau statut particulier doit être compatible avec le statut général de la Fonction publique». Il estime que le nouveau projet de loi sera finalisé en fin d’année et entrera en vigueur en mars 2023. «Le ministère va présenter la mouture finale à la Fonction publique et ensuite à la commission ad hoc du gouvernement.» De son côté, le secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) Zoubir Rouina souhaite que le nouveau projet de loi soit à la «hauteur des attentes et des défis». «Les principales revendications portées depuis 2003 sont toujours d’actualité», dit le secrétaire général du CLA. Il cite le statut particulier, l’augmentation de salaire et l’amélioration du pouvoir d’achat ainsi que le départ en retraite après 25 ans de service. Pour lui, ces revendications sont «toujours d’actualité». A propos du statut particulier, il rappelle que les syndicats du secteur s’étaient réunis pendant trois années avec l’ancienne ministre Noria Benghebrit, sans que le projet de loi ne voie le jour. Il met en garde contre un projet de statut particulier qui «maintiendrait les dysfonctionnements et les injustices» que contenait l’ancien statut particulier. «On voudrait que le nouveau projet soit à la hauteur des attentes et des défis et qu’il nous amène à quelque chose de concret, qu’il apporte des solutions à nos revendications et non d’ouvrir des fronts entre les différents syndicats en privilégiant une catégorie sur une autre», avertit M. Rouina.

D’ailleurs, les syndicats du secteur ont toujours dénoncé un statut particulier qui sert et privilégie une catégorie aux dépens d’une autre. «Un projet qui ne satisfait pas toutes les catégories ne favorise nullement la stabilité du secteur», indique le secrétaire général du CLA.

Ce dernier exprime sur un autre volet son incompréhension quant à la volonté du gouvernement de réviser le statut général de la Fonction publique. Ce qui est sûr, c’est que le projet de statut particulier sera soumis à l’approbation de la Direction générale de la Fonction publique avant de le soumettre à la commission ad hoc du gouvernement. Pour rappel, en réponse aux préoccupations des travailleurs, le ministre de l’Education, Abdelhakim Belabed, a fait savoir que le ministère prendra en considération les propositions de son partenaire social dans l’élaboration du projet du statut particulier qui doit répondre à certaines normes et, en parallèle, aux préoccupations du personnel de l’éducation en termes de classement, d’intégration et de promotion des corps du secteur.

Le nouveau projet de statut particulier garantira, selon le premier responsable du secteur, les droits de tous les travailleurs et prémunira le secteur de toute perturbation et préservera sa stabilité à long terme.

Articles similaires