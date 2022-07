Les recalés de l’Ecole nationale supérieure des mathématiques (ENSM) demandent à l’administration de l’école de leur accorder une seconde chance à titre exceptionnel ou d’être réorientés vers des écoles normales supérieures et non vers d’autres établissements universitaires. Le CNES, pour sa part, appelle à ne pas faire de concessions et de ne pas toucher à la particularité de l’école qui accueille l’élite et les étudiants les plus brillants.

Le directeur de l’ENSM, Ahmed Medeghri, a indiqué que le taux de réussite à l’école pour l’année universitaire 2021/2022 était de 51%. Il a précisé que 43 élèves seront orientés vers les établissements d’enseignement supérieur, notamment les écoles supérieures, où ils bénéficieront des mêmes procédures appliquées aux étudiants de l’ENSIA en termes de critères d’orientation. Les étudiants qui seront réorientés vers les différents établissements d’enseignement supérieur «sont considérés, malgré leur incapacité à passer en deuxième année, comme une élite nationale et en mesure de prouver leur savoir-faire dans d’autres disciplines scientifiques à même de perfectionner le niveau de l’Université algérienne», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que sur les 164 étudiants de l’école, 139 ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, or le système de passage en deuxième année exige l’obtention d’une note de 10/20 dans les modules fondamentaux», et dans le cas où l’étudiant obtient une note entre 8 et 9,99 dans un module fondamental donné, il est appelé à passer un examen spécial dans la même discipline pour pouvoir passer en classe supérieure». Onze étudiants sont concernés par l’examen spécial. Ceux-là encourent un risque d’exclusion ou réussir l’année universitaire et élever le taux de réussite de l’école à 60%, estime le directeur de l’ENSM.

Quant au directeur de l’Ecole nationale supérieure de l’intelligence artificielle (ENSIA), Malik Bachir, a fait savoir que le taux de passage en deuxième année à l’ENSIA était de 71 %. «Les étudiants n’ayant pas eu la chance d’assurer leur passage en deuxième année, au nombre de 21, devront être réorientés vers les établissements de l’enseignement supérieur, dont les écoles supérieures, avec la possibilité de s’inscrire directement en deuxième année universitaire dans le cas de rapprochement entre la spécialité requise et le contenu pédagogique étudié en première année», a-t-il ajouté. Il a également fait savoir que 30 étudiants auront une autre possibilité de passer en deuxième année à travers «l’examen spécial» qui sera organisé en septembre prochain, à même d’augmenter le taux de passage en deuxième année.

Les étudiants de ces écoles demandent depuis la proclamation des résultats définitifs «une seconde chance à titre exceptionnel», car ils sont «la première promotion». Les étudiants qui ont obtenu des notes éliminatoires dans des modules essentiels demandent à l’école de leur permettre de passer l’examen spécial ou d’être orientés vers des ENS et non vers des établissements universitaires.

Idem pour l’Union générale des étudiants algériens (Ugel) qui saisit le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle demande à la tutelle «d’octroyer une chance à titre exceptionnel pour les recalés et au vu que c’est la première expérience de l’école et de son élite.

Les enseignants du supérieur ont un autre avis. Le coordinateur national du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) refuse de «toucher au système d’évaluation, critère de passage, ou à la particularité des deux écoles. Il explique d’abord que les étudiants ne sont pas exclus, mais orientés vers d’autres universités ou écoles supérieures.

Depuis l’Indépendance, l’ENSM et l’ENSIA sont les deux seules écoles créées par décret présidentiel et exécutif comme ce fut pour les établissements universitaires, poursuit M. Milat. Le système d’évaluation est également différent des autres universités. L’évaluation pédagogique se fait sur quatre phases et non sur deux comme les autres établissements d’enseignements supérieurs. Les étudiants sont encadrés par les meilleurs enseignants. «L’accès à ces deux écoles demande une moyenne élevée du baccalauréat, mais qui ne garantit pas, une fois admis à ces écoles, le passage aux niveaux supérieurs», ajoute le coordinateur du CNES. L’étudiant, selon M. Milat, doit faire preuve de «génie» le long du cursus universitaire. Ces écoles, à ses yeux, doivent être «protégées», car, «faire des concessions», fera perdre à ces deux écoles leur «valeur et leur particularité», met en garde Abdelhafid Milat.

De son côté, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) ne cesse de réclamer une refonte radicale du système éducatif, en se penchant sur la réorganisation de tous les examens, la révision des rythmes scolaires, le volume horaire, le système d’orientation des élèves, la méthode et les programmes d’enseignement.

A noter que les deux écoles, inaugurées lors de la rentrée universitaire 2021/2022, dispensent une formation d’élite répondant aux standards internationaux dans ces deux spécialités importantes pour le développement technologique et économique du pays. Les deux écoles situées dans le pôle technologique de Sidi Abdallah (Alger ouest) ont une capacité d’accueil de 1 000 places pédagogiques chacune.

