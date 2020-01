L’alerte au coronavirus est sonnée en Algérie. Après que le virus se soit manifesté en de nombreux points de la planète, les services du ministère de la Santé réagissent par la mise en place des premières mesures préventives contre la menace et redonnent un meilleur écho à l’inquiétude déjà exprimée depuis quelques jours par une poignée de quotidiens nationaux sur la virulence et la rapidité de propagation du coronavirus.

Selon les dernière statistiques, près de 1 550 cas à travers le monde sont confirmés et 41 personnes décédées, alors que mercredi dernier on comptait 774 cas confirmés et 9 qui étaient passés de vie à trépas.

C’est dire la rapidité de propagation du virus dans un monde où des millions de personnes se déplacent chaque jour, emportant dans leurs bagages, bactéries, insectes propagateurs de maladies et virus. Depuis Wuhan, en Chine, le virus a frappé 26 provinces du pays et s’est invité en Malaisie, au Japon, en Australie, à Hong Kong, aux Etats-Unis, en France et la liste ne cesse de s’allonger.

Pour le moment, le coronavirus n’a pas été détecté en Afrique, non pas qu’il n’y est pas, mais à cause de la lenteur des dispositifs de prévention dans les temps. Les toutes prochaines heures nous le diront.

En Algérie, le corps médical, qui s’impatientait, et nous avons pu le vérifier mercredi et jeudi passés, a enfin reçu des instructions «pour parer à tout imprévu, suite à l’apparition du coronavirus en Chine», a indiqué vendredi à Alger le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le Dr Djamel Fourar.

Des instructions ont aussi été envoyées à tous les médecins pour «renforcer la prévention et prendre en charge les cas dès leur apparition», et «attendre, à l’instar des autres pays du monde, les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en cas de propagation de l’épidémie pour l’installation de caméras thermiques dans les aéroports nationaux», lit-on encore sur la dépêche de l’APS. Si le premier jet du communiqué ne souffre d’aucun goulot d’étranglement de l’information, le second, par contre revêt une consonance bizarre, car la majorité des pays n’a pas attendu que l’OMS décrète une épidémie mondiale pour installer ses caméras thermiques au niveau des aéroports et des gares, notamment ferroviaires. Attendre que l’OMS donne des instructions serait tout simplement une erreur, surtout si l’on sait que le virus frappe déjà à notre porte, la France, pays frontalier maritime, et avec lequel nous avons des mouvements de personnes qui se chiffrent par milliers quotidiennement, a enregistré trois cas confirmés de contamination au coronavirus, à Paris et à Bordeaux.



Les caméras thermiques reviennent

Pourtant au niveau de l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine, les caméras thermiques ont déjà été déballées de leurs cartons, comme nous confirmera un officier de la PAF. «Nous ne sommes pas les seuls à l’avoir fait. Je peux vous assurer que chaque aéroport qui dispose des outils de détection thermique commencera demain (aujourd’hui, dimanche : ndlr) à assurer un contrôle strict des passagers venant essentiellement de l’étranger».

Il faut rappeler que l’Algérie dispose de suffisamment de caméras pour assurer une couverture sanitaire préventive au niveau de tous les aéroports du pays dont le tarmac accueille des avions provenant d’autres pays. Les caméras ont prouvé leur efficacité lors de l’apparition du virus du SRAS, et celui d’Ebola, tout en croyant que pour ce dernier virus, il n’y a qu’à l’aéroport international d’Alger où le protocole avait été activé.

De son côté, l’OMS n’a encore donné aucune instruction, ni aux opérateurs économiques ni aux passagers, relatif à l’apparition du coronavirus en Chine pour des mises en garde contre les menaces du virus, et persiste à prolonger sa réunion «d’urgence» enclenchée… mercredi passé. Mais la Chine, qui semble cette fois faire bonne impression, n’a pas attendu les instructions de l’Organisation mondiale de la santé, et a déjà cantonné les onze millions d’habitants de Wuhan chez eux, interdisant toute circulation automobile et déplacements de personnes aussi bien à l’intérieur de la ville, qu’à l’extérieur. Plus de 56 millions, qui sont pratiquement en quarantaine.

Le ministère de la Santé prévoit aujourd’hui une conférence de presse concernant l’épidémie annoncée du nouveau coronavirus où l’on saura un peu plus sur les dispositions idoines recommandées et prises par les cadres épidémiologistes du secteur.

Les pays et territoires touchés par le coronavirus

CHINE

1.300 cas environ

Près de 1.300 personnes ont été contaminées en Chine, où 41 sont mortes, selon le dernier bilan officiel samedi.

Le premier cas a été annoncé le 22 janvier. Il s’agit d’une femme d’affaires de 52 ans arrivée trois jours plus tôt en train de la ville voisine chinoise de Zhuhai.

THAÏLANDE

Cinq cas

C’est en Thaïlande que le premier malade

en dehors de la Chine a été identifié,

le 8 janvier.

AUSTRALIE

Quatre cas

Ils ont été confirmés le 25 janvier en Australie. Le premier malade est un homme arrivé de Wuhan à Melbourne une semaine auparavant.

FRANCE

Trois cas

Ce sont les premiers en Europe. Ils ont été confirmés le 24 janvier, l’un à Bordeaux (sud-ouest), les deux autres à Paris. Les trois malades avaient récemment voyagé en Chine.



JAPON

Trois cas

Le premier est celui d’un trentenaire qui a dû être hospitalisé le 10 janvier après être rentré quelques jours plus tôt d’un séjour à Wuhan. Deux habitants de cette ville chinoise ont également été testés positifs.

MALAISIE

Trois cas

Ils ont été annoncés le 25 janvier

et concernent trois Chinois de Wuhan,

une femme de 66 ans et deux jeunes

garçons arrivés deux jours plus tôt via Singapour.

SINGAPOUR

Trois cas

Le premier a été annoncé le 23 janvier : un homme de 66 ans arrivé de Wuhan trois jours plus tôt. Son fils de 37 ans, qui l’accompagnait, a aussi été testé positif. Tout comme une habitante de Wuhan âgée de 52 ans arrivée le 21 janvier.

TAÏWAN

Trois cas

Le premier est celui d’une femme d’une cinquantaine d’années arrivée le 20 janvier en provenance de Wuhan, où elle habite.



ETATS-UNIS

Deux cas

Un homme d’une trentaine d’années ayant séjourné dans la région de Wuhan a été hospitalisé non loin de Seattle (côte ouest), où il était retourné le 15 janvier. Un deuxième cas a été enregistré le 24 janvier, celui d’une sexagénaire arrivée de Wuhan le 13 et habitant Chicago.

COREE DU SUD

Deux cas

Le premier est celui d’une Chinoise de 35 ans arrivée en avion à Séoul le 19 janvier en provenance de Wuhan. Un cinquantenaire qui travaillait dans cette ville du centre de la Chine a lui aussi été testé positif.

VIETNAM

Deux cas

Il s’agit de deux Chinois, un homme arrivé au Vietnam le 13 janvier en provenance de Wuhan et son fils habitant à Ho Chi Minh-Ville, qu’il a ensuite contaminé.

NEPAL

Un cas

Il a été a été annoncé le 24 janvier. Il s’agit d’un homme de 32 ans de retour le 9 janvier de Wuhan.