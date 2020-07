Selon Mundo Deportivo, les cadres du Barça verraient d’un bon œil la promotion de Patrick Kluivert, actuellement en charge de la formation, au poste d’entraîneur principal, alors que Quique Setién est très contesté en Catalogne.

L’aventure de Quique Setién au FC Barcelone pourrait tourner court. Si son arrivée en début d’année était pleine de promesse, la suite s’est avérée beaucoup plus compliquée. Les Blaugrana ont perdu leur titre en Liga et pratiquent un jeu très poussif. De quoi penser, déjà, à sa succession. En regardant en interne ? Mundo Deportivo en fait en tout cas sa Une d’hier, en évoquant «l’option Kluivert».

L’ancien attaquant du Barça, en charge de la formation catalane depuis l’été dernier, serait selon le quotidien très apprécié du vestiaire barcelonais. Loin d’être un détail. Il y a son CV de grand joueur, d’abord : une Ligue des champions en 1995, une Liga avec les Blaugrana en 1999, entre auares.

Mais aussi sa personnalité. Le Néerlandais est décrit comme une personne sociable et extravertie, capable de donner du caractère à un vestiaire qui en manque.

Le Néerlandais coche beaucoup de cases

Également vu comme un parfait représentant de l’identité barcelonaise, l’ancien directeur sportif du PSG dispose d’une parfaite connaissance des jeunes du club. Il a ainsi aidé Ansu Fati à intégrer avec succès l’équipe première et grandement participé à l’intégration de son compatriote Frenkie de Jong. De sérieux arguments face à tous les noms cités jusqu’ici, de Xavi à Jürgen Klopp en passant par Laurent Blanc.

Sport écarte néanmoins la possibilité de voir celui qui a aussi joué au LOSC (2007-2008) succéder à Setién et des sources du club blaugrana assurent à l’autre quotidien sportif catalan qu’il s’agit d’«une blague de mauvais goût».<

