Les semaines passent mais rien ne change. Kylian Mbappé n’est toujours pas décidé à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, comme le rappelait L’Equipe dans son édition d’hier. L’attaquant fait pourtant partie des dossiers prioritaires de Leonardo. Le directeur sportif du club a entamé des discussions à ce sujet depuis plusieurs mois et avait même tenté de faire un pas en avant lors d’une interview au Journal du Dimanche, en juin dernier.

« On pense plutôt à l’après avec eux [Mbappé et Neymar, NDLR]. On veut avancer, avait confié le Brésilien, avant d’évoquer plus précisément le cas de l’attaquant de l’équipe de France. Il est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de prolonger. […] On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble. »



Tout à y gagner

Mbappé prend son temps mais cela ne veut pas dire qu’il songe à un départ. Parapher un nouveau bail ferait toujours partie de ses possibilités, comme le rappelle le quotidien sportif. Le joueur de 21 ans n’a, de toute façon, aucun intérêt à se précipiter : le « Final 8 » de la Ligue des champions a offert un tableau plus ouvert que jamais au club de la capitale et un titre européen pourrait largement influencer sa décision.

Surtout, l’idole de Bondy sera de toute façon en position de force l’année prochaine, son bail expirant en 2022. Là, le PSG n’aura pas d’autres choix que de lui proposer la meilleure offre possible pour éviter que le joueur quitte le club libre de tout contrat et ne rapporte pas la moindre indemnité de transfert. Le champion de France est donc déjà dans l’urgence. Mais le temps joue en la faveur de Mbappé. Et du Real Madrid.

M.T.

