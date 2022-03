Par Nadir Kadi

Au lendemain de l’ouverture, à Alger, de la 9e session ordinaire du Conseil national du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), le parti politique a communiqué, hier, une série de positions sur les situations politiques, économiques et sanitaires du pays.

Le mouvement d’opposition, extrêmement critique sur la gestion actuelle du gouvernement, parle notamment «d’impasse» politique, de «marasme» économique ou encore de «répression» des libertés. Le RCD a, par ailleurs, annoncé que son prochain congrès national est programmé les 3 et 4 juin prochain : «Les préparatifs sont arrivés au stade final. Les textes portant projets de statuts et de programmes sont finalisés et transmis aux bureaux régionaux.»

Le communiqué du RCD fait suite à l’allocution du président du parti Mohcine Belabbas ainsi que des «interventions des cadres du parti». Le RCD explique que l’ensemble des participants à la réunion du Conseil national «dénoncent» la situation «d’impasse politique» dans laquelle serait le pays. La cause, selon le RCD, serait «l’entêtement du pouvoir» à «reproduire les mêmes artifices utilisés depuis 1962». Et dans cette logique, et au-delà de la rhétorique et du discours politique, le RCD estime que la situation creuse «le fossé» entre les citoyens et les institutions. Les Conseils de ministres «ressemblent de plus en plus à des réunions de fonctionnaires administratifs destinées à entériner des décisions prises ailleurs», ajoute le texte critique du RCD.

Parti politique qui se montre tout aussi critique sur la situation des libertés, dénonçant «la répression des militants et des partis politiques de l’opposition». Le texte signé au nom du Conseil national du RCD ajoute que le parti serait prioritairement visé : «Le RCD continue à être la cible du pouvoir. Il vient de recevoir une deuxième mise en demeure du ministère de l’Intérieur lui enjoignant de ne pas organiser de réunions qui associent des acteurs de la société civile, des militants politiques ou des citoyens tout court». Quant à la lecture de la situation socio-économique, partagée hier par le RCD, elle rappelle en substance que l’Algérie reste dépendante «de la seule rente pétrolière» et voit ses «capacités financières et ses réserves de changes s’épuiser» à cause du «poids conjugué de la corruption généralisée, de l’augmentation de la consommation intérieure, de la forte dépense sécuritaire et du recul inflexible du volume des exportations d’hydrocarbures».

Le RDC ajoute que la dépendance du pays aux prix des hydrocarbures «continue d’empêcher toute forme d’investissement dans d’autres secteurs producteurs de richesses». Et dans cette même logique, il est précisé que la politique monétaire marquée par «le recours récurrent et sans contrôle à la planche à billets pour financer la dette publique» a abouti à la multiplication des «pénuries en tout genre» et à «l’augmentation des prix». Une situation qui engendre «l’appauvrissement de pans de plus en plus larges de la population».

Quant à la gestion de la crise sanitaire, le communiqué du RCD estime que «la pandémie semble faire partie du passé», «le nombre de nouveaux cas a fortement diminué et le taux de positivité est en forte baisse. La pandémie semble faire partie du passé». Dans ces circonstances, le Conseil national du RCD demande le retour à la normale dans les établissements scolaires et universitaires : «Les membres du conseil national considèrent qu’aucune raison ne plaide pour le maintien du protocole sanitaire observé dans les écoles, lycées et universités du pays». Ce «protocole (…) ne touche en réalité que le temps réservé à l’enseignement qui est divisé par deux».

