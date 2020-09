Le père et agent de Lionel Messi, Jorge Messi, a confirmé, hier, les envies de départ de son rejeton du FC Barcelone. Cela n’a fait qu’étayer l’hypothèse de le voir débarquer à Manchester City. A partir de là, la direction du team de la Catalogne devra lui trouver un suppléant. C’est peut-être une chance pour Riyad Mahrez de débarquer là où il a toujours rêvé de jouer : à New Camp. Plausible selon la boite « ScoutIT » qui estime que l’Algérien a un profil pouvant pallier l’absence de Léo.

Au milieu des spéculations et dans un mercato estival qui polarise toute l’attention vers Lionel Messi, des noms sont constamment associés à un éventuel montage financier pour permettre le «move» de la « Pulga » du FC Barcelone à destination de Manchester City. Si la direction des Citizens n’envisage pas la sortie des joueurs importants, elle risque d’être contrainte à faire des concessions et inclure Mahrez dans la transaction. Avec du recul, l’Algérien pourrait, lui-même, succomber à la tentation.

Hiver 2018, beaucoup de rapport ont donné Mahrez très proche du FC Barcelone quand il évoluait à Leicester City. Cependant, cette arrivée dans le club de ses rêves ne s’est jamais concrétisée. A l’époque, ce n’était pas le Barça d’aujourd’hui qui connaît de véritables tensions. Les Catalans avaient toujours une certaine aura. Ils avaient surtout Messi dans les rangs.



Pas le même prestige sans Léo ?

Présentement, l’Argentin veut s’en aller. Et son père, Jorge Messi, l’a confirmé ce mercredi matin en affirmant qu’il était « difficile » de voir son fils rester au club. Et cela peut changer certaines donnes. L’ancien numéro 10 décidait de pas mal de choses pour ce qui est des recrues et des profils des joueurs avec lesquels il aimait être associé en attaque. Maintenant, reste à savoir si le Fennec envisage toujours de jouer au Camp Nou en l’absence de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps où il préfère -tout simplement- le côtoyer avec le maillot des Skyblues ? Footballistiquement, dans l’utilisation, il peut y avoir de l’embouteillage sachant que les deux joueurs en questions sont attirés par le flanc droit. Et, pour cette zone là, on voit mal comment le sextuple Ballon d’Or ne soit pas favorisé pour occuper le côté droit de l’attaque. Hiérarchiquement, Mahrez, et c’est une quasi-certitude, ne sera pas le choix premium de Pep Guardiola. Sa seule chance de pouvoir postuler pour ce rôle reste que le capitaine de l’Albiceleste joue en vrai meneur de jeu.



Profils proches

Les chiffres de la métrique spatiale en lien avec la zone d’activité illustre, toute proportion gardée, une certaine similitude, évaluée à 61%, entre l’Algérien et l’Argentin. Une liste de 10 successeurs potentiels du quintuple Soulier d’Or européen a été dressée par la plateforme Scout IT spécialisée en statistiques. Le Dz est présent avec des footballeurs d’un talent certain comme Neymar (2e plus similaire en métriques bien que seulement 14% de similitude dans les zones du domaine), Dybala (4e et 91%), Berghuis (6e et 64%) et Bruno Fernandes (8e et 77%).

Ceci n’est qu’une étude chiffrée qui ne veut pas dire grand-chose à part faire du « profiling » théorisé pour remplacer un élément de très haute qualité footballistique. N’empêche, Mahrez au FC Barcelone reste un aboutissement pour notre milieu offensif de 29 ans qui n’a jamais caché son admiration pour les quintuples champion d’Europe. C’était dans une ère où les Barcelonais survolaient le foot continental avec un football des plus attrayants. Une donne qui a changé depuis… n