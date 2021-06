Retournement de situation dans le dossier Philippe Coutinho ! Alors que le Brésilien faisait partie de la liste des indésirables, à vendre absolument cet été, le Barça pourrait changer d’avis, selon Sport. En effet, le média écrivaitt hier matin que face au peu de courtisans et d’intérêts dont fait l’objet l’ancien joueur de Liverpool, les Catalans pourraient se résigner à le garder. Car pour partir, Coutinho doit drastiquement baisser son salaire afin que des clubs puissent vouloir venir le chercher. Est-il prêt à le faire ? Pas sûr même si l’Inter et deux clubs anglais seraient venus tâter le terrain pour le milieu offensif. Bref, le Barça n’a pas fini de se creuser les méninges sur ce dossier.

Le Real dégaine une offre pour Koundé

Actuellement avec l’Équipe de France pour l’Euro 2020, Jules Koundé fait parler de lui sur le terrain après sa prestation moyenne contre le Portugal au poste de latéral droit. Mais le jeune français fait également l’actualité sur le mercato. Selon Estadio Deportivo, deux clubs, le Real Madrid et Tottenham, auraient dégainé une première offre afin de faire venir le tout jeune international dans leurs rangs la saison prochaine. Celle-ci serait de 50 M€. Elles auraient été refusées par le directeur sportif Monchi, qui juge que Koundé vaut au moins

70 M€, voire 80, montant de sa clause libératoire. Vous n’avez pas fini d’entendre parler de ce feuilleton.

Hakimi au PSG, c’est fait !

Achraf Hakimi va bien débarquer au PSG ! Le latéral droit marocain va quitter l’Inter dans les prochains jours afin de rallier la capitale française. C’est La Gazzetta dello Sport qui l’a annoncé hier en une de son édition du jour. Le joueur de l’Inter va rejoindre les Parisiens contre la très grosse somme de 65 M€. En concurrence avec Chelsea sur le dossier, le PSG a finalement pris le dessus, les Blues s’étant retirés, selon le média italien. C’est donc bientôt la fin d’un feuilleton qui aura duré quelques semaines et qui aura tenu en haleine les supporters parisiens. Un coup proche de la capitale, le Marocain a failli filer à l’anglaise avant de finalement choisir le PSG. Une bonne nouvelle pour la Ligue 1. n

