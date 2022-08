Au moment où l’Europe fait face à une crise énergétique qui gagne en ampleur, la quête d’alternative au gaz russe oriente les dirigeants européens vers plusieurs pistes susceptibles d’assurer de nouveaux approvisionnements, dont l’amélioration de l’interconnexion du réseau gazier dans le Vieux continent.

Par Feriel Nourine

D’où la relance du projet Midcat par l’Espagne, dont la construction permettrait, comme ses abréviations l’indiquent, de relier le Midi (sud de la France) et la Catalogne (nord-est de l’Espagne), ce qui permettrait à l’Espagne, et au Portugal également, d’acheminer du gaz, arrivant sous forme de GNL des Etats-Unis et du Qatar vers l’Europe centrale en passant par la France.

Mais le Midcat n’emballe pas du tout les autorités françaises et pousse le gouvernement espagnol à aller chercher du soutien chez d’autres pays européens pour faire pression sur Paris et obtenir la mise en chantier du projet.

Un soutien que le chancelier allemand, Olaf Scholz, n’a pas hésité à réitérer hier, lors d’une conférence de presse animée avec son homologue espagnol, Pedro Sanchez, à Meseberg, au nord de Berlin. Ce dernier était invité à participer à une réunion extraordinaire de deux jours des ministres allemands consacrée à une stratégie de sécurité nationale et les problèmes d’approvisionnement énergétique résultant de la guerre en Ukraine. «Je veux de nouveau souligner que je soutiens beaucoup une telle connexion», a déclaré M. Sholz.

Ce pipeline, vu d’un oeil méfiant par Paris, serait en mesure «d’améliorer aujourd’hui les interconnexions du réseau gazier européen et à long terme, il s’agit aussi d’utiliser ensemble l’hydrogène» vert en Europe, a détaillé le chef de l’exécutif allemand.

Le chancelier allemand avait déjà affirmé, le 11 août que ce gazoduc «nous (manquait) hélas aujourd’hui dramatiquement», car il «contribuerait massivement à soulager et détendre la situation de l’approvisionnement, alors que la Russie a déjà drastiquement réduit ses livraisons de gaz, dont l’Allemagne est très dépendante.

«Je suis très reconnaissant à l’égard du fait que le chancelier allemand partage la vision d’une nécessité de renforcer ces interconnexions», a déclaré, de son côté, M. Sanchez, qui était invité au séminaire du gouvernement, ce qui est relativement rare. «Actuellement, les interconnexions énergétiques de la péninsule ibérique avec le marché européen de l’énergie sont inférieures à 3%, elles sont donc très loin des engagements que nous avons tous pris devant la Commission européenne» avec le Portugal et la France, a-t-il pointé.

Le problème pour Madrid est que le manque d’intérêt de Paris persiste. Face à cette situation, M. Sanchez s’est déjà dit prêt à remplacer la France par l’Italie via un gazoduc sous-marin. Lors de ses réponses à la presse, le chef du gouvernement espagnol s’est adressé au chancelier allemand pour lui mentionner qu’il souhaitait être choisi pour se rendre en Algérie. «Je serais ravi si c’est moi qui me rend en Algérie», a-t-il déclaré. Une déclaration qui semble être une assurance à l’adresse des autorités allemandes dont le pays souffre énormément des réductions des exportations gazières vers l’Espagne.

La semaine dernière, le quotidien espagnol Libremercado rapportait que l’Union européenne a instruit ses membres de relancer le dialogue avec l’Algérie, après avoir constaté que l’Espagne n’était plus capable de répondre aux attentes de certains de ses membres, notamment l’Allemagne, suite aux réductions de ses livraisons de gaz par Algérie.

Le média a rappelé que l’Espagne aspirait à devenir le hub énergétique européen, soit la porte d’entrée du gaz algérien vers le Vieux continent, mais que ce projet a été capoté par le gouvernement de Pedro Sanchez.

C’est pourquoi, Pedro Sanchez est interpellé afin de renouer le dialogue énergétique avec l’Algérie. Et pour montrer le chemin à suivre au Premier ministre espagnol, l’Union n’hésite pas à citer l’exemple de l’Italie qui a nettement renforcé sa coopération énergétique avec l’Algérie et s’oriente vers une stratégie bénéfique à l’Europe. L’UE ne manque pas d’assurer Rome de son soutien, indique le journal espagnol.

Sans contact avec l’Algérie depuis son revirement sur le dossier sahraoui, Pedro Sanchez tente un rapprochement avec Alger en exprimant vouloir prendre langue avec les Algériens chez eux. Tournant le dos à son ancien allié espagnol, Alger a déjà exprimé sa préférence pour l’Italie.

Pour rappel, Gazprom a annoncé qu’il suspendait ses livraisons via le Nord Stream, à partir d’aujourd’hui 31 août, pour une durée de trois jours, afin de procéder à des travaux de maintenance.

Le géant russe avait déjà procédé à une fermeture du même gazoduc, du 11 au 21 juillet dernier, avant de rouvrir les vannes, mais en se contentant de livraisons qui ne représentent que 20% des capacités d’acheminement du Nord Stream. <