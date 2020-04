Après avoir dépensé 16 millions d’euros pour le faire venir l’an dernier en provenance d’Empoli, le Milan AC a l’intention de garder Bennacer pour une autre saison. Le contrat de l’Algérien court jusqu’à juin 2023.

Dans la continuité de sa superbe Coupe d’Afrique des nations 2019 lors de laquelle il a été élu Meilleur joueur du tournoi, Bennacer s’est vite intégré chez les « Rossoneri » malgré une arrivée tardive au sein de l’effectif. Pour rappel, la CAN s’étant terminée le 19 juillet dernier, il a eu des vacances prolongées après avoir paraphé son contrat en présence du légendaire Paolo Maldini, Directeur sportif du team milanais. Un footballeur de son talent ne peut pas passer inaperçu. Fort logiquement, il est devenu la cible de certaines écuries de renom. Dernièrement, c’est le nom du Paris Saint-Germain qui a circulé. Ayant livré des prestations de haute volée et jouissant d’une marge de progression très conséquente puisqu’il n’a que 22 ans, il représente l’avenir au poste du milieu de terrain. Les « Milanistas » veulent donc le garder pour construire un onze d’avenir. « Milan AC ne compte pas vendre Bennacer, actuellement un des meilleurs éléments au poste de milieu de terrain au club », a révélé le quotidien italien Corriere dello Sport dans son édition d’hier. Précision apportée par un dirigeant de la formation lombarde.

Pioli tient à lui

En effet, la formation 7 fois championne d’Europe a toutes les raisons pour ne pas céder celui qui est passé par la réserve d’Arsenal. Depuis son arrivée en Italie où il a commencé par jouée en « Serie B », il semble gagner considérablement en expérience et maturité. Sa courbe footballistique reste clairement exponentielle. C’est pourquoi Leonardo, Directeur Sportif du PSG, lorgnerait sur lui. La franchise française serait prête à mettre 20 millions d’euros sur la table pour obtenir son bon de sortie. Une indemnité qui ne risque pas de convaincre la formation transalpine de céder le Fennec de sitôt. Pour sa part, le milieu de terrain de l’équipe ne semble pas avoir l’intention de mettre les voiles pour aller ailleurs. Le Dz a toujours trouvé qu’il est en lieu sûr pour évoluer et apprendre. D‘autant plus qu’il a pu devenir un titulaire indiscutable (21 apparitions) dans le onze de Stefano Pioli. Ce dernier admire beaucoup son poulain. Et il l’a fait savoir à plusieurs reprises : « Franchement, je trouve qu’il est en constant progrès. C’est un joueur qui est toujours disponible et surtout présent dans le jeu même si, je le répète, il faut qu’il joue plus simplement en gardant moins le ballon dans ses pieds », estime le technicien Italien. Ces compliments prouvent bien que le coach compte grandement sur le Vert dans l’avenir. A partir de la là, on voit mal comment la direction puisse décider de vendre un élément sur lequel compte beaucoup Pioli. A moins que le preneur décide de casser sa tirelire pour le dérober. n