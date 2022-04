La vaccination anti-Covid-19 a connu un véritable coup de frein depuis que l’accalmie de la pandémie s’est installée dans le pays. Si elle se faisait plus intense en temps de rebond des cas confirmés et redevenait plus ou moins timide après que le plus gros du risque soit passé, cette fois-ci, l’attitude envers la vaccination est complètement différente : les gens ne se vaccinent plus. Ce qui relance le débat sur les millions de doses d’anticoronavirus dont dispose l’Algérie et plus précisément sur la date de leur péremption.

PAR INES DALI

La péremption des vaccins anti-Covid-19 a commencé à être évoquée dès octobre 2021 par les responsables du secteur sanitaire, dont le directeur de la prévention au ministère de la Santé Djamel Fourar, et le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie Fawzi Derrar, lorsqu’ils lançaient des appels à la vaccination massive après que celle-ci ait montré des signes de ralentissement dès que la meurtrière troisième vague Covid a commencé à s’estomper. Ces deux responsables et bien d’autres du secteur sanitaire ainsi que les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 ont alors alerté que des quantités de doses étaient menacées d’être perdues.

L’Algérie qui n’a ménagé aucun effort pour rendre le vaccin disponible pour sa population s’est heurtée à une réticence vaccinale inattendue pour de multiples raisons, alors que durant les premiers mois de la vaccination, lorsque l’offre était bien inférieure à la demande à l’échelle mondiale, les citoyens ont affiché une grande disposition à la vaccination. Mais le vent a tourné et on ne voyait les citoyens se diriger en masse, voire se ruer sur les centres vaccinaux qu’en temps de véritable crise et, surtout, durant les périodes où le pays enregistrait un grand nombre de décès et de malades en danger, en réanimation ou en soins intensifs. Ainsi, devant l’absence d’une vaccination massive, la lancinante question de la validité des vaccins et de leur péremption revient sur le tapis.

L’Algérie avait pu s’assurer d’un stock de pas moins de 13 millions de doses à la fin d’octobre dernier et aurait pu en avoir plus. Mais faute de «bras» pour recevoir les injections vaccinales, le pays a dû retarder la réception d’un nouveau lot d’anti-Covid-19. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait fait savoir, durant la première semaine de novembre, que «l’Algérie a préféré reculer la réception de nouvelles doses car 13 millions de doses sont disponibles et risqueraient d’être périmées si elles ne sont pas utilisées». Benbouzid n’avait alors pas donné de date mais précisé que les lots ont des dates de péremption différentes.

On en sait un peu plus maintenant, à savoir que les vaccins dont dispose le pays ont une date de péremption qui arrive à l’échéance 2023. «L’Algérie dispose actuellement d’un stock de doses qui ont une période de validité qui s’étend jusqu’en 2023», a affirmé le directeur général de l’IPA en janvier dernier.

Les quantités les plus importantes en stock dont dispose l’Algérie sont des celles du vaccin Sinovac dont la date de péremption peut aller jusqu’à 2023, est-il encore précisé, mais si la vaccination ne redémarre pas, les doses risquent d’être perdues, car il y a lieu de rappeler qu’aux vaccins importés vient s’ajouter celui fabriqué localement et dont le lancement officiel a eu lieu en fin septembre 2021 à l’unité Saidal de Constantine. Ce qui a fait dire aux professionnels de la santé que le pays risque d’être embarrassé par des quantités de vaccins stockées et importées et celles fabriquées localement, commentant que «nous sommes passés d’une situation de pénurie à une situation d’abondance puis de gaspillage». Devant les spéculations à propos du nombre de doses arrivées à péremption, le directeur général de l’IPA a affirmé qu’il y a des informations «totalement infondées et que les chiffres sont exagérés». En janvier dernier, le nombre réel les vaccins périmés se situait en-dessous de 1.000 doses (entre 700 et 800 doses), a-t-il fait savoir, précisant qu’il s’agit des vaccins obtenus dans le cadre de l’initiative Covax. Ainsi, les lots se périment l’un après l’autre et pas tous en même temps, leur date de fabrication n’étant pas les mêmes. Mais bien au-delà, une réalité implacable s’impose : la vaccination est à l’arrêt alors que l’Algérie dispose d’«un stock important» de plusieurs vaccins anti-Covid-19 qu’elle n’arrive pas à inoculer à la population en raison de la forte réticence. Les stocks au niveau de l’IPA, dans les hôpitaux et autres centres vaccinaux dépassent 11 millions de doses, a reconnu le ministre de la Santé à la mi-février.

Plus de 240 millions de doses périmées dans le monde

Aux stocks disponibles devaient normalement s’ajouter de nouvelles doses que l’Algérie prévoyait de recevoir du système onusien Covax. Mais depuis, il n’y a pas eu d’importation et il semble que l’Algérie y a renoncé car à quoi sert-il d’avoir encore plus de doses lorsque des millions sont déjà disponibles et ne trouvent pas preneur. Les premières péremptions ont débuté en novembre dernier, rappelle-t-on. Dans le monde, au moins 240 millions de doses de vaccin périmées ont été gaspillées, selon l’analyse de la firme Airfinity publiée par les agences de presse. Les données de cette analyse indiquent que les doses gaspillées seraient composées à 73% de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech et à 18% de doses d’AstraZeneca. Il s’agirait d’un bilan «largement sous-estimé», puisque ces données proviennent des pays occidentaux et que des millions de doses ont été envoyées aux pays en développement et n’ont pas été prises en compte. En effet, le nombre risque d’être plus important car les pays pauvres avaient refusé, en décembre 2021 déjà, 100 millions de doses de vaccin anti-Covid car leur date de péremption était proche, selon les Nations unies qui donnent l’exemple du Nigeria, un pays qui a incinéré plus d’un million de doses de vaccin données il y a quelques mois par des pays développés, mais dont la date de péremption était proche et qui avaient expiré. Depuis, des pays refusent désormais de recevoir des vaccins dont la date de péremption est trop proche. <