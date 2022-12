Par Mohamed Touileb

Avant-hier, la rumeur a fait le tour de la toile. Des rapports médiatiques annonçaient Raïs M’Bolhi proche du MC Alger. Le keeper de l’équipe nationale, qui évolue à Al-Qadisiya (D2 saoudienne), actuellement, avait la possibilité d’évoluer en Ligue 1 Mobilis et l’opportunité d’être retenu pour le CHAN-2022. Renseignements pris, on a su que c’était une fake news.

Djamel Belmadi pense que le choix de son dernier rempart n’était pas le bon. Et il n’a pas hésité à le reconnaître au mois de novembre dernier en marge du regroupement de l’EN. «Nous sommes tous tristes qu’un joueur comme M’Bolhi joue en D2 saoudienne, ce n’est pas son niveau. Il a fait une erreur dans l’évaluation de sa situation l’an passé. Il aurait pu rester en D1 et pas forcément dans le même club», avait indiqué le driver des «Fennecs».

Dès lors, l’homme aux 96 sélections avec l’Algérie est susceptible de revoir son plan de carrière. Ce samedi matin, des relais médiatiques indiquent que les Mouloudéens auraient relancé son transfert. Ils lui offraient une porte de sortie du second palier saoudien. On parle d’un contrat de 2 ans et demi pour un salaire mensuel de 4,5 millions de dinars.



Recrutement : Le poste de gardien n’est pas concerné

Au-delà de l’aspect financier, M’Bolhi pouvait participer au CHAN-2022 sous la coupe de Madjid Bougherra avec qui il avait été sacré à la Coupe arabe FIFA 2021 au Qatar. Ce challenge sportif aurait pu pousser le deuxième international le plus capé de l’histoire des Verts à accepter l’offre qui, il y a 4 quatre mois, ne le tentait pas vraiment.

Sachant que son bail avec Al Qadisiya FC court jusqu’en juin prochain, le MCA devra persuader les dirigeants de lui accorder son bon de sortie. Néanmoins, cette arrivée n’est pas à l’ordre du jour. «Il n’y a aucun contact avec M’Bolhi. Nous comptons recruter un buteur et un milieu offensif gauche», nous précise une source dans le directoire du MCA. C’est pour dire que le poste de gardien de but n’est pas à renforcer. Surtout que Farid Chaâl a la confiance du staff et qu’il joue avec l’EN A’. n

