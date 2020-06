Reportés pour l’été 2021 en raison du Coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo devraient se dérouler sans risque majeur pour la population. Le rendez-vous symbolisera « la viactoire de l’humanité » contre le COVID-19 aux yeux de Yuriko Koike, la gouverneure de la capitale japonaise.

Le Pays du Soleil Levant n’a pas trop pâti de la pandémie universelle. Le bilan est assez clément avec 924 décès et 17 382 cas positifs selon les derniers chiffres officiels. Malgré cela, certains citoyens ont dénoncé le risque sanitaire que représenterait l’organisation des Jeux Olympiques d’été prévu entre le 23 juillet au 8 août 2021.

En tout cas, à Tokyo, la ville étoile de l’événement, la mobilisation « est à 120 % », comme l’a estimée gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike, pour que tout soit prêt à temps. Elle a aussi assuré que « nous organiserons des Jeux dans un environnement sûr et serein pour les athlètes et les spectateurs venus de l’étranger ainsi que pour les habitants de Tokyo. Et les méthodes pour parvenir à cet objectif, qu’il s’agisse de tests PCR ou de traçage des contacts, seront décidées à l’avenir » après « des discussions » entre toutes les parties.



Coût revu à la baisse

Toujours sur le plan organisationnel, la responsable du gouvernement japonais a indiqué que le rendez-vous sera « simplifié » avec un coût réduit. Le contretemps du report des JO fin mars pour les reprogrammer un an plus tard devait permettre de mettre ce rendez-vous à l’abri de l’annulation. En tout cas, selon le Comité international olympique (CIO) et des personnes hauts placées dans les autorités nippones, ce raout sportif ne sera pas repoussé une deuxième fois mais tout simplement annulé si le virus empêchait l’organisation sans risque des Olympiades.

« Les habitants de Tokyo savent que les Jeux d’été ne seront pas possibles l’an prochain si l’impact du coronavirus ne faiblit pas », a déclaré madame Koike. Sur le plan économique et pour amortir l’impact qu’a le passage de la CIVOD-19 sur les finances mondiales, l’Etat au Japon envisage la « simplification et réduction des coûts » qui seront priorités en plus de la sécurité » toujours selon celle qui était ministre de l’Environnement puis de la Défense dans les années 2000.



L’infectiologie craintive

En plus de la population qui montre un certain scepticisme, les spécialistes du domaine de la santé ont montré certaine réticence. Dernièrement, un infectiologue japonais, Kentaro Iwata, qui « ne pense pas qu’il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l’an prochain » en raison du Coronavirus. Pour lui, « le Japon pourrait être en mesure de contrôler la maladie d’ici l’été prochain, et je l’espère, mais je ne pense pas que cela pourra se faire partout sur la planète et je suis donc très pessimiste sur une organisation des Jeux olympiques pendant l’été 2021 ». Surtout que « les Jeux olympiques nécessitent deux conditions : contrôler le Covid-19 au Japon et le contrôler partout ailleurs, car il faut inviter des athlètes et des spectateurs du monde entier.»

En tout cas, en treize mois, on pourra faire l’état des lieux et savoir un peu plus sur la possibilité de la tenue des JO-2021 et la présence (ou pas) de risque sur le plan santé. Les Organisateurs feront certainement le point en considérant tous les aspects en lien avec le bon déroulement de la manifestation planétaire. n