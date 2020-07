Emboitant le pas à Sétif, El Tarf, Skikda, Tipasa entre autres, les autorités locales de la wilaya d’El Oued viennent de prendre de nouvelles mesures pour certaines communes en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique de chacune d’elles. Ces nouvelles mesures, en vigueur depuis hier, concernent les horaires de confinement partiel qui ont été réaménagés dans quatre communes de la wilaya d’El Oued, ainsi qu’une levée du confinement dans quatre autres, apprend-on dans un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

«Vu le développement de la situation épidémiologique dans la wilaya d’El Oued, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire porte à la connaissance de tous les citoyens, après accord des autorités publiques compétentes, que les horaires de confinement partiel à domicile ont été réaménagés de 16H à 5H du matin pour une durée de 10 jours, à partir de samedi 18 juillet 2020, au niveau des communes d’El Oued, Djamaa, El Meghaier et Kouinine», lit-on dans le communiqué.

Ce confinement partiel impliquera «un arrêt total de toutes les activités commerciales, économiques et sociales au niveau des communes concernées, y compris la suspension du transport des voyageurs et de la circulation des voitures», est-il indiqué de même source. En revanche, dans les commune de Taleb-Larbi, Ben Guecha, Douar Elmaa et M’rara, les autorités locales ont annoncé que «le confinement partiel à domicile sera levé, à partir de samedi 18 juillet 2020», est-il encore noté.

Les nouvelles mesures interviennent, explique-t-on, «en application des dispositions du décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441, correspondant au 29 juillet 2020, portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), notamment l’article 02 qui accorde aux walis, si nécessaire, la prérogative d’instaurer, de modifier ou de moduler les horaires du confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination».

Au vu de la situation épidémiologique qui prévaut dans certaines wilayas, avec un nombre de cas confirmés qui va crescendo et qui inquiète au plus haut point, il n’est pas exclu que des mesures spécifiques soient prises par les autorités locales concernées.

Total des cas confirmés

Le bilan d’avant-hier, vendredi, met en évidence que la wilaya d’Oran a enregistré le plus grand nombre de cas, déclassant Blida, Alger et Sétif. Sur un total de 593 nouveaux cas confirmés vendredi, Oran s’est, en effet, classé en tête de liste avec 89 nouveaux cas. Elle est talonnée par Alger avec 89 nouveaux cas. Viennent ensuite Sétif (58), Bouira (42), Blida (38), Djelfa (33) et Tizi Ouzou (31).

Mais si l’on considère le nombre total des cas confirmés jusqu’à vendredi (21 948) depuis l’apparition du nouveau coronavirus dans le pays à la fin de février dernier, c’est la capitale qui se retrouve classée première avant Blida, qui était l’épicentre de la pandémie. Alger compte, désormais, un total de 2 154 cas, suivie par Blida (2 087), Sétif (2 069 cas) et Oran (1 582).

Un point de situation de l’évolution du coronavirus de la wilaya d’Alger pour le mois de juin dernier révèle qu’il y a 11 communes qui sont les plus touchées par le coronavirus. Birkhadem qui se trouve en tête avec 130 cas et 16 décès. On retrouve par la suite la commune des Eucalyptus (124 cas /15 décès), suivie par Kouba (108 cas/13 décès), Gué de Constantine (94 cas/9 décès), Baraki (92 cas/8 décès), Bordj El Kifan (88 cas/6 décès), Bouzaréah (77 cas/10 décès), Alger-Centre (76 cas /12 décès), Douéra (74 cas/5 décès), Aïn Benian (73 cas/11 décès) et Chéraga (73 cas/8 décès).

Notons, par ailleurs, que le confinement partiel à domicile a été reconduit dans 29 wilayas. Entré en vigueur hier pour une durée de dix jours, il est applicable à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et Relizane. I. D.

