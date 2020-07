Avec des chiffres qui ont franchi la barre de 400 depuis près d’une semaine, la pandémie a pris une ampleur inattendue en Algérie. La courbe qui avait stagné dans la phase plateau et que tout le monde s’attendait à voir entamer une descente a, au contraire, pris une tournure inverse en pointant vers le haut. Aujourd’hui, on compte plus de 16 000 cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, il y a près de quatre mois et demi.

De nouveaux clusters sont apparus ces derniers temps dans plusieurs wilayas du Centre, du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Aucune région n’a été épargnée. Ces clusters ont vu le jour après le déconfinement de certaines wilayas et l’allégement du confinement partiel dans d’autres, ce qui a conduit à une flambée des cas de contamination au coronavirus. Une situation qui a poussé les autorités sanitaires à diligenter des enquêtes épidémiologiques dans les wilayas où les clusters ont été enregistrés afin de déterminer les sujets contacts, de les dépister, de les isoler et de les traiter dans le cas où ils s’avéraient positifs.

Selon les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus et autres médecins, qui se sont exprimés sur l’envolée des cas de la Covid-19 ces derniers jours, deux facteurs sont à prendre en considération dans la situation actuelle. Ils ont cité, en premier lieu, le manque de vigilance de la part d’une partie de la population, voire l’absence de vigilance, puisque bon nombre ne respectent pas les recommandations des mesures de prévention que sont le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics, les commerces, etc.



Les rassemblements familiaux favorables à la propagation

La deuxième raison de la flambée des cas de la Covid-19 est due, selon les membres du Comité scientifique, à la forte augmentation des tests de dépistage ces derniers temps, notamment après l’Aïd El Fitr et encore, récemment, suite aux clusters recensés suite aux regroupements familiaux qui ont eu lieu lors des fêtes de mariages ou d’enterrements. Ce qui n’est guère étonnant puisque les premiers éléments des enquêtes et les dépistages ont démontré que 25 à 30 % des cas de contamination à la Covid-19 sont d’origine familiale.

«Avant, nous avons toujours dit que moins on teste et moins on a de cas, aujourd’hui, c’est l’inverse, plus on teste et plus on a de cas», ont expliqué les membres du Comité scientifique, non sans rappeler qu’au début de la pandémie, il n’y avait que l’Institut Pasteur qui disposait d’un seul laboratoire de dépistage à Sidi Fredj (Alger), alors qu’aujourd’hui on compte 26 stations d’analyse de Covid-19 réparties sur tout le territoire national.

Les dépistages se sont donc intensifiés depuis la fin de Ramadhan et encore plus depuis l’émergence de nouveaux clusters, ce qui a fait que le nombre de cas annoncés augmente de jour en jour. A tel point que les services Covid des hôpitaux de nombreuses grandes villes, comme à Sétif, Alger, Blida, Oran, Tlemcen et Constantine, pour ne citer que ceux-là, se sont retrouvés submergés et le nombre de lits est devenu insuffisant. Mais pas seulement. La hausse du nombre des personnes à dépister a fait que les laboratoires de dépistage dont les annexes de l’Institut Pasteur sont, elles aussi submergées ces dernières semaines avec la recrudescence de nouveaux cas.

La seule solution qui pourrait, un tant soit peu, contribuer à contenir la propagation du coronavirus reste le respect des mesures barrières, soit le port du masque en toutes circonstances ainsi que le maintien de la distanciation physique, n’ont eu de cesse d’alerter aussi bien autorités sanitaires que les chefs de service Covid, les médecins et autres corps des personnels soignants. C’est ce qu’a réitéré, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, tout en affirmant qu’il n’y aura pas recours à un confinement total touchant toutes les wilayas, déclarant que celui-ci «n’est pas inscrit dans notre agenda actuellement». Cependant, le Pr Benbouzid n’a pas exclu que si confinement total il devrait y avoir, celui-ci sera ciblé et ne concernera que les localités où le nombre de cas atteints de coronavirus aura connu une augmentation sensible.



Les commerçants négligents rappelés à l’ordre

A ce jour, les manquements aux règles d’hygiène et aux mesures préventives continuent d’être enregistrés. A titre d’exemple, pas mal de commerçants ne respectent pas les mesures qu’ils s’étaient pourtant engagés à respecter avant la reprise de leur activité, alors que le président de l’Association nationale des commerçants algériens (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, avait déclaré, durant la période de confinement, qu’ils étaient «prêts à signer un engagement sur l’honneur de respecter les recommandations» du Comité scientifique si on leur accordait la réouverture de leurs magasins.

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le ministre du Commerce, Kamel Rezig, qui a appelé les directeurs régionaux et de wilaya à l’application ferme des orientations du Premier ministre concernant les mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). «Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné, lors d’une réunion en visioconférence, des instructions aux directeurs régionaux et de wilaya pour l’application rigoureuse des orientations du Premier ministre au sujet des toutes les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le secteur du commerce», a indiqué un communiqué du ministère.

A ce titre, les services du ministère du Commerce sont dans l’obligation de procéder à «des actions de contrôle au niveau de certains commerces de quartier et des marchés, accompagnés par la force publique, pour la fermeture immédiate du commerce, le retrait du registre de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire et dissuader tout comportement contraire aux lois et règlements en vigueur». Il s’agit aussi d’«exiger des commerçants le respect des protocoles de prévention sanitaire, notamment l’obligation du port de masque et la distanciation physique pour toute personne qui accède à l’espace commercial».



Journée de sensibilisation à Tizi Ouzou

Par ailleurs, une sensibilisation à plus grande échelle et plus intense a été également recommandé par le Comité scientifique. Dans ce contexte, la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tizi Ouzou a organisé, hier, une journée de sensibilisation au profit de la population qui s’est déroulée en plein air, au centre-ville.

Des responsables de nombreuses structures sanitaires, des médecins et autres ont pris la parole à tour de rôle pour expliquer la transmission de coronavirus, la prévention contre cette maladie et, surtout, la nécessaire conjugaison des efforts pour venir à bout de la pandémie et revenir à une vie normale. A la fin de cette journée, qui a connu une grande affluence malgré la chaleur, les organisateurs ont procédé à la distribution gratuite de masques à tous les présents. n