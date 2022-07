Pour le compte de la prochaine rentrée universitaire, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà annoncé la couleur. L’objectif est de changer la cartographie de la formation conformément aux exigences et à l’évolution du marché du travail.

Les formations d’ingénieurs, la mécatronique, le génie biomédical, les télécoms, la sécurité informatique seront ciblées. Cependant, le choix des nouveaux bacheliers est de plus en plus porté sur les filières sociales, y compris, ceux issus des filières scientifiques.

Les journées portes ouvertes sur les universités en ligne et en présentiel seront clôturées demain. Les nouveaux étudiants ont, depuis dimanche, accès à toutes les informations utiles et nécessaires sur les modes d’inscriptions, les filières disponibles et la moyenne d’accès. A partir de ce jeudi au 24 juillet, les nouveaux bacheliers effectueront les préinscriptions en ligne.

A cette occasion, le directeur de la planification et de la prospective au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacine Belarbi, a indiqué que 21,66% des bacheliers issus des filières scientifiques optent pour les filières sociales. «Plus de 60% des nouveaux étudiants choisissent les sciences sociales, humaines et langues étrangères alors que 45% seulement des bacheliers viennent des filières lettres, philosophie, langues étrangères et gestion, contre 55% qui obtiennent un baccalauréat dans les filières scientifiques et techniques», a fait savoir M. Belarbi. «On se rend compte que 21,66% des bacheliers issus des sciences techniques, expérimentales et mathématiques demandent de leur plein gré d’aller vers des filières sociales», a précisé le même responsable sur les ondes de la Radio nationale Chaîne III.



Les filles réussissent mieux à l’université



Pour ce qui est des évaluations scolaires comparatives entre filles et garçons, elles font ressortir que les meilleures performances à l’école viennent des filles. Le bac 2022 confirme cette tendance, avec un taux de succès de 63%. La même tendance est également enregistrée à l’université avec la même prédominance des étudiantes. «Les filles réussissent mieux dans tous les domaines universitaires, y compris les mathématiques», a-t-il indiqué.

D’après les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur, la communauté estudiantine est composée de 60% de filles.

Dans certaines filières, on compte 80% d’étudiantes, le personnel d’encadrement en médecine est composé de 70% de femmes, a fait savoir M. Belarbi qui a suggéré l’étude de ce phénomène qui «étonne les organismes internationaux».

Le nombre des bacheliers en baisse de 0,14%

Le taux de réussite à l’examen du baccalauréat Session 2022 a atteint 58,75% au niveau national. Ce taux a connu un léger recul de 0,14% par rapport à la session de 2021. Ce recul, selon le directeur de la planification, n’influe pas sur l’université qui s’est bien préparée pour les recevoir.

Au sujet du faible pourcentage (3,67%) enregistré par les candidats inscrits dans la filière mathématiques, M. Belarbi a expliqué que cette tendance est mondiale, tout en recommandant de mener une campagne de sensibilisation en Algérie pour intéresser les élèves dès leur jeune âge à cette filière.



42 % de réussite dans le milieu carcéral



Le ministère de la Justice a indiqué que 2 176 détenus ont réussi leur examen du bac pour la session juin 2022, soit 42,57%. Sur les 5 111 candidats inscrits, 4 984 hommes et 127 femmes, 2 176 ont été admis. Cette session a connu l’admission de 193 de plus en comparaison avec la session de 2021.

Le plus grand nombre de détenus ayant obtenu le bac a été enregistré dans l’établissement pénitencier de Laghouat avec 245 candidats admis, tandis que la meilleure moyenne a été obtenue par un candidat à la prison de Tazoult avec 18,13. Il y a lieu de préciser que les détenus qui ont décroché le bac devraient être libérés et ce dans le cadre des mesures de grâce décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du 60e anniversaire de la fête de l’Indépendance. Dans le même contexte, 68 détenus admis au Brevet d’enseignement moyen (BEM) ont bénéficié d’une remise totale de leur peine et 31 autres d’une remise partielle.