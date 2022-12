Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a lancé une campagne nationale visant à consolider les efforts de sensibilisation aux risques d’utilisation du gaz, notamment l’asphyxie au monoxyde de carbone, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Cette campagne qui associe plusieurs secteurs ministériels, des organismes et des composantes de la société civile, entend «asseoir la culture de prévention et à vulgariser des méthodes pour faire face aux dangers du gaz naturel et des gaz brûlés, en vue de réduire les accidents mortels qu’il entraîne», a indiqué la même source. Pour ce faire, une journée ouverte d’information et de sensibilisation a été programmée pour hier samedi le 3 décembre 2022, via les chaînes de télévision et de radio, notamment locales, animée par des cadres, des experts et des représentants de différents organismes, établissements et associations qui activent dans le domaine. Ces derniers plaideront en faveur de la généralisation de la sensibilisation à ces risques et réaffirmeront l’importance de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Parallèlement avec cette journée d’information, les walis de la République, ajoute le communiqué, superviseront l’organisation d’activités de sensibilisation de proximité, avec la participation de tous les acteurs au niveau local, en vue d’exhorter les citoyens à adopter les comportements sûrs pour préserver leur intégrité. A ce titre, le ministère de l’Intérieur invite toutes les organisations et les acteurs de la société, à «adhérer à cette démarche louable», soulignant que «la conjugaison des efforts de tout un chacun permettra de sauver des vies». Cette campagne intervient après les chiffres effarants du nombre de décès au monoxyde de carbone. En effet, pas moins de 105 personnes ont trouvé la mort par asphyxie au monoxyde de carbone depuis le début de l’année en cours en Algérie, avait fait savoir lundi dernier le colonel Farouk Achour, sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction générale de la Protection civile. «105 personnes ont péri par asphyxie au monoxyde de carbone depuis le début de l’année en cours et 3257 autres ont été sauvées d’une mort certaine durant la même période», avait-il indiqué. Au mois de novembre seulement, a-t-il ajouté, «12 personnes sont décédées et 150 autres ont été sauvées d’une mort certaine suite aux accidents de fuite de gaz». S’agissant des raisons de ces accidents mortels, le responsable a cité «la mauvaise installation des appareils de chauffage et des chauffe-eaux confiée à des personnes non qualifiées, l’absence de maintenance et du contrôle périodique et le manque d’aération».

