Par Bouzid Chalabi

Quelques mois après l’annonce, en février dernier, par le président de la République de la mise en place d’une allocation chômage aux jeunes âgés entre 19 et 40 ans, la plateforme numérique dédiée à ce dispositif dénommé MinhaAnem Dz comptabilise 2,64 millions de demandeurs. «Pour l’heure, le nombre de bénéficiaires à ce dispositif s’élève à 1,838 millions pour 2 millions de rendez-vous sous l’effet de l’élargissement, en juillet dernier, de l’allocation chômage à deux nouvelles catégories de bénéficiaires, veuves et orphelins», rapporte le directeur technique et responsable de l’équipe de développeurs du site Minha, Yassine Feratsa lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale chaine 3.

Il a, par ailleurs, précisé s’attendre «à dépasser le seuil des 2 millions. Ces résultats reflètent, sur le plan technique, la bonne maîtrise par nos équipes de Minha».

Notons que le dispositif de l’allocation-chômage est piloté par l’Agence nationale de l’emploi (Anem), en collaboration avec plusieurs institutions et organismes publics comme la Cnas, Algérie Poste ou encore Algérie-Télécom. Il y a lieu de rappeler enfin qu’un budget de plus de 80 milliards de dinars a été alloué par l’Etat au titre de contribution au dispositif de l’allocation chômage en 2022, en vertu d’un décret présidentiel paru au Journal Officiel n° 27. Le montant des allocations chômage s’élève à 13 000 DA et est versé le 28 de chaque mois de l’année. Somme recouvrable à partir des bureaux de poste depuis le mois de mars 2022. <

