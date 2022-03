Le directeur général de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Abdelkader Djaber a affirmé, mercredi à Alger, que plus de 500.000 primo-demandeurs d’emploi, dont 63% de femmes, étaient concernés jusqu’à ce jour par l’allocation chômage qui sera versée à partir du 28 mars en cours.

Dans une déclaration à l’APS, M. Djaber a précisé que les primo-demandeurs d’emploi, concernés par cette allocation chômage, avait atteint à ce jour 580.000 personnes, dont 63% de femmes, faisant savoir que 38% sont titulaires de diplômes universitaires, plus de 19% de ces primo-demandeurs sont diplômés de la formation professionnelle et 43% représentent d’autres catégories”.

Le même responsable a indiqué que l’allocation chômage permettrait aux primo-demandeurs d’emploi d’obtenir la carte “Chifa” et de bénéficier ainsi de certaines prestations de la Sécurité sociale. Il a en outre souligné que le nombre de demandeurs d’emploi qui ont fait leur pré-inscription via la plateforme (Minha) depuis le 25 février dernier, était estimé à “1.080.000 personnes, dont 92% ayant obtenu leur rendez-vous pour se rendre aux structures locales de l’emploi”.

Par ailleurs, M. Djaber a fait état de “la signature récemment d’une convention entre l’ANEM et Algérie Poste, ayant permis l’ouverture de 166.000 comptes courants postaux (CCP) au profit des demandeurs d’emploi inscrits au niveau de l’ANEM et qui ne possédaient pas de compte CCP, et ce, a-t-il dit, “après avoir fourni un numéro ou une attestation d’inscription aux services d’Algérie Poste”, ajoutant que “l’opération d’ouverture de comptes postaux se poursuit toujours”.

L’ANEM a également enregistré “plus de 8.000 appels téléphoniques via le numéro vert (30-05), en vue de demander des renseignements sur l’allocation chômage”, a-t-il ajouté. Le DG de l’ANEM a, en outre, affirmé que “l’allocation chômage sera perçue par le bénéficiaire jusqu’à ce qu’il obtienne un poste d’emploi”, annonçant la mise en place d’un programme “d’accompagnement individuel” au profit des primo-demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation chômage, et ce, en vue de les aider à mettre en valeur leur savoir-faire et leur assurer une orientation “exacte” sur la base de leurs qualifications vers les offres d’emploi disponibles, dans le but de faciliter leur insertion professionnelle.

Concernant les demandeurs d’emploi concernés par l’allocation chômage et qui n’ont pas de qualifications professionnelles, M. Djaber a précisé que des mesures avaient été prises, en coordination avec le secteur de la Formation professionnelle, en vue de les former pour une période donnée, afin qu’ils acquièrent un savoir-faire qui leur permettra de bénéficier d’un poste d’emploi.