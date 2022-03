Par Nadir Kadi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a confirmé hier que les premiers versements de l’allocation chômage sont programmés pour le 28 mars. Le responsable, lors de sa prise de parole face au Conseil de la Nation, a par ailleurs annoncé que des « statistiques et détails » sur la mise en œuvre de la mesure d’aide, instaurée par la loi de finances 2022, seraient communiqués dès ce mercredi.

L’allocation chômage, annoncée en février dernier, est considérée comme l’une des principales mesures sociales du président Abdelmadjid Tebboune. Le ministre du Travail a également fait savoir, hier, que l’ensemble des inscrits, dont les dossiers ont été approuvés avant le 25 mars suite au rendez-vous avec l’accompagnateur, recevront leur premier versement le 28 mars prochain. Les personnes n’ayant pas encore finalisé les procédures avant la date du 25 mars « recevront leur allocation sur leur compte postal à compter du mois d’avril » après acceptation des dossiers. Les conditions requises sont « minimes », estime le ministre, qui annonce déjà qu’un « grand nombre » de demandes d’adhésion au dispositif d’aide a été reçu par l’Agence nationale de l’emploi (Anem) depuis le lancement, le 25 février dernier, d’une plateforme numérique dédiée. Quant au montant des allocations chômage, il reste inchangé, 13 000 dinars par mois, et destiné, selon les premières annonces à tous les jeunes primo demandeurs d’emploi âgés entre 19 et 40 ans sans aucune discrimination, qu’il soit « titulaire ou non de diplômes ».

Pour rappel, par moins de 620 000 chômeurs sont inscrits auprès des bureaux de l’emploi, selon trois catégories de chômeurs en Algérie « la première est une sorte d’assemblage de jeunes et d’adultes pris en charge par le ministère de la Solidarité nationale, la deuxième représente les jeunes en attente d’insertion, et la troisième catégorie incarne les véritables chômeurs », a fait savoir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Quant à l’objectif de la mesure, elle favoriserait notamment, selon le ministre du Travail, l’entrée des demandeurs sur le marché du travail. Les bénéficiaires pourraient en effet être exclus du dispositif suite à deux refus consécutifs d’offre d’emploi par l’Agence nationale de l’emploi (Anem), ou encore en cas de refus de formation sans justification.

