Le ministre de l’Emploi, du travail et de la sécurité sociale, Youcef Chorfa a annoncé vendredi l»ouverture, à partir du 25 février, d’une plateforme pour contacter les chômeurs inscrits au niveau de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) dans le cadre de l’octroi de l’allocation chômage qui sera versée à partir du mois de mars prochain. Invité à la Télévision algérienne, le ministre a fait savoir que «tous les jeunes inscrits auprès de l’ANEM seront contactés à partir du 25 février en cours à travers une plateforme numérique qui leur permettra de constituer des dossiers pour bénéficier de cette allocation». Il a, également, précisé que «toute personne âgée entre 19 et 40 ans, diplômée ou sans diplôme, profitera de cette allocation à condition qu’elle soit sans emploi», ajoutant que cette allocation «sera permanente jusqu’à ce que le bénéficiaire obtienne un emploi dans le secteur privé ou public». S’agissant des contrats de pré-emploi, le ministre a rappelé l’existence, depuis deux ans, d’une décision portant leur insertion». Il s’agit, poursuit-il, de deux types de cette catégorie, à savoir les diplômés universitaires dont le revenu était de 15.000 da et qui seront insérés dans leurs postes à partir de cette année, et ceux qui percevaient 10.000 da dont le revenu a été augmenté à 13.000 da sur décision du Président de la République et qui seront titularisés dans leurs postes». Concernant les bénéficiaires du filet social qui relevaient du secteur de la Solidarité, M. Chorfa a affirmé qu’ils «bénéficieront de contrats à durée indéterminée (CDI) en attendant leur insertion dans la fonction publique avec un salaire supérieur à 13.000 da et d’autres avantages». Le dernier décret exécutif a fixé les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements du bénéficiaire.

