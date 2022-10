Par Nadir Kadi

Invité hier au Forum de la Radio nationale, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, le Docteur Merabbi Yassine, a fait savoir que les derniers recensements de qualification des bénéficiaires de l’allocation chômage a laissé apparaître que près de «1 million 350 mille» personnes était «sans formation». Une situation prise en compte lors de récentes rencontres de travail entre des cadres du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et ceux du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, explique le ministre Merabbi Yassine, en ajoutant, que des «formations courtes» seront très prochainement proposées au niveau de centres de formation à cette catégorie de bénéficiaires de l’allocation chômage.

Et plus précisément le ministre, qui place la formation comme un «secteur stratégique», déclare que «le premier cycle» de ce type de formation «sera lancé au cours du mois d’octobre» et possiblement ouvert, à l’avenir, «en dehors des périodes de rentrées classiques des mois de février et septembre». Les textes légaux pour cette nouvelle initiative étaient déjà prêts. «Les centres d’apprentissage prendront en charge les formations de courte durée (…) En ce sens un décret interministériel est paru pour définir les mécanismes techniques de ces formations au profit des bénéficiaires sans qualification de l’allocation chômage». L’objectif du gouvernement est également de proposer au plus tôt «des formations dans des secteurs qui enregistrent des manques sur le marché de travail» ; des secteurs qui seront définis par les services du ministère du Travail.

Annonce du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, qui intervient pour rappel en marge de la préparation de rentrée, la semaine prochaine, de la nouvelle année de formation, et le lendemain de la «semaine d’information organisée dans les 58 wilayas». Le responsable explique en ce sens qu’un «fort intérêt a été constaté auprès des nouveaux inscrits». Et dans cette logique le ministre explique en substance que les possibilités de formation ont été améliorées avec près de 495 spécialités (…) selon les besoins du marché : «Nous avons programmé de nouvelles formations. Cette année il est notamment proposé la formation de techniciens supérieurs en production pharmaceutique, management dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie, les fabrications plastiques.» Des offres de formation et d’apprentissage qui sont pour certaines accompagnées de «promesses d’embauche directe de la part d’entreprises» dont «BMS Electronique». Le ministre qui a, en ce sens, souligné l’importance de nouvelles orientations du secteur et plus encore la multiplication et la diversification des options de formation. La formation professionnelle ajoutera cette année «et pour la première fois» des spécialités de formation dans certains travaux sous-marins au niveau de la wilaya de Tarf «en partenariat avec le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques».

