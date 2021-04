Une infirmière était sous le coup d’une enquête de police dimanche en Allemagne après avoir admis avoir injecté de la solution saline à six patients pour dissimuler le fait qu’elle avait fait tomber un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus. Les autorités ont demandé à 200 personnes vaccinées au centre de vaccination de la Croix-Rouge allemande en Frise (nord de l’Allemagne) mercredi dernier de se manifester de toute urgence afin qu’elles puissent être testées à la recherche d’anticorps, dans le but de retrouver les six personnes n’ayant pas reçu le vaccin. La police de Wilhelmshaven/Friesland a déclaré dans un communiqué qu’elle avait ouvert une enquête sur d’éventuels dommages corporels provoqués par l’infirmière, tout en soulignant que la solution saline ne présentait pas de risques pour la santé. Il est d’ailleurs courant que le vaccin Pfizer-BioNTech soit dilué avec une solution saline avant d’être administré. L’infirmière chargée de préparer les injections a accidentellement fait tomber l’une des fioles du vaccin Pfizer-BioNTech. Elle a avoué plus tard à un collègue avoir utilisé à la place une solution saline, et ce dernier a donné l’alerte samedi. «La femme a déclaré que la raison de son acte était d’éviter d’avoir à informer quiconque de la fiole tombée», indique le communiqué de la police. Les autorités locales ont mis en place un numéro d’appel pour que les personnes vaccinées le jour de l’incident se manifestent. «Je suis profondément choqué par l’incident», a déclaré l’administrateur de Frise Sven Ambrosy, ajoutant que les autorités avaient désormais introduit la règle des «quatre yeux» au centre de vaccination pour s’assurer que personne ne soit laissé seul avec les flacons de vaccin. En France, 140 patients venus se faire vacciner contre le Covid-19 mardi dans un centre de vaccination du nord-est du pays ont reçu par erreur une injection de sérum physiologique (solution saline) au lieu d’une dose de vaccin Pfizer-BioNTech.

Articles similaires