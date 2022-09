Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a débuté hier dimanche une visite en Allemagne, où il espère recevoir un soutien encore plus fort face à la Russie, notamment sur le plan militaire.

Il y a moins d’une semaine, le chancelier Olaf Scholz a souhaité que l’Allemagne assume une «responsabilité particulière» pour aider l’Ukraine à renforcer ses systèmes d’artillerie et de défense aérienne. Il a promis le soutien de Berlin à Kiev «aussi longtemps qu’il le faudra». C’est la première visite, à ce niveau politique, d’un responsable ukrainien en Allemagne depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine en février. Denys Chmygal a rencontré dans la matinée le chef de l’Etat Frank-Walter Steinmeier, avec lequel il a «discuté de la situation militaire, du renforcement des sanctions et de la nécessité de fournir des armes à l’Ukraine», a écrit le Premier ministre sur Twitter. M. Steinmeier, deux fois ministre des Affaires étrangères d’Angela Merkel, a longtemps soutenu une politique de détente avec la Russie. Déclaré un temps persona non grata par le gouvernement de Volodymyr Zelensky, il a même dû annuler une visite à Kiev mi-avril.



Besoin de chars «modernes»

M. Chmygal, qui a rencontré le chancelier Olaf Scholz plus tard dans la journée, a également remercié l’Allemagne «pour sa solidarité avec les Ukrainiens et son soutien». L’Allemagne «continuera à se tenir de manière fiable aux côtés de l’Ukraine», a assuré M. Steinmeier au dirigeant ukrainien, selon la porte-parole du président allemand. Une conférence d’experts sur la reconstruction du pays, à laquelle doit participer notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, se tiendra le 25 octobre à Berlin. Avant sa visite, Denys Chmygal avait constaté «les immenses progrès» faits par l’Allemagne dans l’aide militaire à l’Ukraine. «Au début, elle ne livrait que des équipements de protection ou des casques. Désormais, elle apporte du matériel de guerre à la pointe de la modernité: des lances-roquettes multiples, de l’artillerie», s’était-il félicité dans un entretien à l’agence de presse allemande DPA diffusée par son service de presse. Mais il en réclame davantage: «Bien sûr, nous voulons recevoir plus d’armes et d’équipements aussi vite que possible. Et nous devons aussi changer de philosophie en ce qui concerne les livraisons: on doit nous fournir des chars de combats modernes», a-t-il dit, alors que son pays a jusqu’ici reçu surtout des modèles anciens. «Nous attendons des Etats-Unis des chars de deuxième génération Abrams et de l’Allemagne les blindés Leopard-2. Ce sont les tanks modernes dont l’Ukraine a besoin», a-t-il ajouté. «L’Allemagne a également annoncé la livraison à l’Ukraine de systèmes de défense antiaérienne Iris-T», a enfin rappelé M. Chmygal, soulignant que son pays pourrait en commander 12 au total pour protéger son espace aérien.



Détente

Denys Chmygal, bien moins médiatique que le président Volodymyr Zelensky, compte également faire passer un autre message: «les russes tuent des civils en Ukraine seulement parce que ce sont des Ukrainiens», a-t-il dit, parlant même de «génocide». «Nous attendons que nos partenaires, y compris l’Allemagne, partagent notre évaluation», a-t-il ajouté. Une nouvelle ère dans les relations bilatérales paraît désormais s’ouvrir, illustrée par l’arrivée prochaine d’un nouvel ambassadeur ukrainien à Berlin. Son prédécesseur, Andrij Melnyk, s’en est pris pendant des mois avec virulence à l’attitude jugée timorée de l’Allemagne face à la Russie. Après sa visite à Berlin, M. Chmygal est attendu aujourd’hui lundi à Bruxelles pour présider avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell une réunion du conseil d’association UE-Ukraine et participer à une conférence sur les «crimes russes en Ukraine» avec la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. (Source AFP)