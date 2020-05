Joachim Löw, l’entraîneur de l’équipe nationale allemande de football, espère que son équipe pourra à nouveau jouer des matches internationaux à partir du mois de septembre. « Nous sommes en train de nous préparer mentalement à une possible reprise au mois de septembre », a déclaré Joachim Löw dans une vidéo postée sur le site de la Fédération allemande de football (DFB) hier. Les derniers rendez-vous de l’équipe nationale datent de novembre dernier. Concernant la reprise de la Bundesliga, le sélectionneur allemand dit avoir eu une bonne surprise : « C’est un autre style de football avec les matches joués à huis clos. Je suis agréablement surpris par la motivation des joueurs et des équipes. On sent qu’ils avaient faim de football. »

