Hans-Dieter Flick va quitter le Bayern Munich après un an et demi de succès. Alors que le titre de champion d’Allemagne a été acquis ce samedi, l’entraîneur bavarois a confirmé avant cette belle journée qu’il avait entamé des discussions avec sa fédération pour prendre la suite de Joachim Löw. Ce dernier va partir de la sélection allemande une fois l’Euro terminé, et après 15 ans de service. « En ce moment, tout le monde est focalisé sur l’équipe d’Allemagne. J’ai déjà eu deux entretiens, notamment avec Oliver Bierhoff. Mon avenir n’est pas encore décidé, attendons de voir ce qu’il se passe. Être l’entraîneur d’une sélection nationale est quelque chose de spécial », a commenté Flick en conférence de presse.

Julian Nagelsmann a lui déjà dit oui pour prendre en main le Bayern la saison prochaine.

