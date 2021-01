Le parti conservateur allemand CDU a élu hier samedi comme président le modéré Armin Laschet face au libéral Friedrich Merz, favorable à un coup de barre à droite. Avec une majorité de 521 voix des 1.001 délégués appelés à voter, Armin Laschet a devancé de peu Friedrich Merz (466 voix) au second tour d’un scrutin interne. Il est ainsi en bonne position pour mener le camp conservateur aux élections générales en septembre, mais n’en a pas encore la garantie. «Je veux que nous réussissions ensemble et que nous fassions en sorte que l’Union» conservatrice allemande, qui regroupe la CDU et son parti frère bavarois CSU, soit portée à la chancellerie en septembre, a réagi M. Laschet après sa victoire. Arrivé derrière M. Merz au premier tour, il a bénéficié d’un report de voix des partisans d’un troisième candidat finalement écarté, Norbert Röttgen, lui aussi favorable à une ligne modérée. La veille, M. Laschet, qui dirige la Rhénanie du Nord-Westphalie, la région la plus peuplée du pays, avait reçu le soutien à peine voilé de Mme Merkel, prônant la poursuite d’un cap «centriste» et le rejet de la polarisation. Cette élection est décisive pour l’avenir de l’Allemagne avec les élections législatives de fin septembre et la fin programmée de l’ère Merkel, au pouvoir depuis 2005. Le choix du candidat de la droite et du centre-droit pour ce scrutin sera toutefois effectué seulement au printemps. Et d’autres prétendants restent en embuscade, dans une Allemagne frappée de plein fouet par la deuxième vague pandémique.

