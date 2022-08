Le ministère de l’Éducation a annoncé de nouvelles mesures pour l‘allégement du poids du cartable scolaire des élèves du cycle primaire. Plusieurs directions de l’éducation ont, en effet, instruit les Assemblées communales de doter les écoles de tiroirs ou de casiers, ou prévoir des rangements pour les manuels des élèves.

Dans une note envoyée aux assemblées communales, les directeurs de l‘éducation ont réclamé la mise à disposition de tiroirs dans les salles de classe ou les couloirs au profit des élèves du primaire dans le but d’alléger la charge du cartable.

Le ministère estime que le poids du cartable scolaire suscite toujours l’inquiétude des hautes autorités, ainsi que des parents d’élèves, quant au risque d’atteinte à la santé des élèves. Depuis toujours, les parents d’élèves ont fait part de la crainte des répercussions du poids du cartables sur la santé de leurs enfants, en raison des maladies qui peuvent surgir à long terme, comme les douleurs au cou ou encore la scoliose. Ainsi, ils ont toujours préconisé de réduire le poids du cartable, en proposant entre autres de diviser les manuels en chapitres et réduire le volume des cahiers.

De plus, la prochaine rentrée scolaire sera marquée également par la dotation à partir du mois d’aout, de 1600 écoles primaires par des tablettes numériques. Une mesure qui s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement issu du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui prévoit de généraliser de l’utilisation des tablettes électroniques contenant des manuels scolaires numériques conformes à ceux utilisés dans les écoles. Le livre en format PDF sera utilisé pour la première fois et gratuitement à l’école, en particulier au niveau du primaire, qui compte 5,2 millions d’élèves.

