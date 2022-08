Par Bouzid Chalabi

Dix-sept mois après sa promulgation, le décret exécutif n°21-120 du 29 mars 2021, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières premières entrant dans la composition d’aliment de bétail et de volaille, les opérateurs concernés se voient rappeler les conditions pour pouvoir en bénéficier.

En effet, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a, dans un communiqué rendu public, instruit importateurs, transformateurs et producteurs d’intrants dans l’aliment du bétail et de la volaille des nouvelles conditions pour bénéficier d’une exemption sur la TVA.

Ainsi les opérateurs cités devront présenter aux services fiscaux de leur région un cahier des charges auquel ils auront souscrit, délivré par les services agricoles de la TVA, indique cette même source. Autre condition imposée aux opérateurs, signer un engagement à livrer leur production au seul profit des coopératives agricoles, lit-on dans le communiqué du ministère de l’Agriculture.

En somme, toutes les matières premières, tels que l’orge, le maïs, le soja et le tourteau, destinées à la production d’aliments du bétail et de la volaille seront dorénavant exonérées de TVA à la condition que les opérateurs concernés respectent le cahier des charges et livrent leur production. Toujours à propos de cette mesure d’exonération, le but recherché est, évidemment, de réguler le marché local de l’aliment du bétail et de la volaille, d’une part, car des plus déstructurés et de faire, d’autre part, baisser les prix de l’aliment qui, ces dernières années, se sont envolés aux yeux des éleveurs d’ovins et de bovins et des aviculteurs. Ces derniers se retrouvent à la merci d’une faune de spéculateurs rendant l’aliment, indispensable pour la bonne conduite de leur élevage, inabordable et dans le cas contraire au détriment de lourds sacrifices, c’est-à-dire brader une partie de leur cheptel pour pouvoir assurer le complément alimentaire au reste.

Ce faisant, du côté de la Fédération des éleveurs d’ovins et de la filière avicole, approchée hier par Reporters, on est entièrement d’accord avec ce nouveau dispositif. «Ainsi les producteurs n’auront plus à mettre sur le compte de la cherté de l’aliment le taux élevé de la TVA», confie Mohamed Mechden, membre du bureau national des éleveurs d’ovins. Par contre, au sein de la filière avicole, certains éleveurs restent plutôt sceptiques quant à voir les prix de l’aliment baisser. En effet, selon les témoignages que Reporters a pu récolter chez ces derniers, «cela va dépendre des opérateurs. S’ils vont jouer le jeu, autrement dit, de faire baisser leur tarif actuel du fait que les ingrédients sont dorénavant exonérés d’impôts ou feront-ils la sourde oreille ?» C’est là toute la question qui taraude l’esprit de nombreux éleveurs car directement concernés par cette mesure de lever la redevance sur la valeur ajoutée des aliments de bétail. Laquelle ne peut qu’avoir un impact positif aussi bien pour eux que pour les consommateurs confrontés à un renchérissement des prix sans pareil de la viande rouge et blanche.

Pour l'heure la balle est dans le camp des acteurs du marché local de l'aliment du bétail et de la volaille.

