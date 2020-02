L’alimentation en eau potable sera suspendue dans un nombre de quartiers des communes de Belouizdad, Sidi M’hamed, Alger Centre, Kouba, Oued Koriche, Bab el Oued et la Casbah, en raison des travaux de réparation de deux canalisations principales, une de distribution et l’autre de transport d’eau, a indiqué dimanche la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL). La SEAAL procèdera le lundi 17 février 2020 de 07H00 à 13H00 à des travaux de réparation d’une canalisation principale de transport d’eau, localisée à l’intérieur du site de la station de pompage de Télémly, selon un communiqué de l’entreprise. L’alimentation en eau potable sera suspendue au niveau des quartiers des communes de Oued Koriche (cité Djenane Hacene, Cité 64 logements, Climat de France, quartier Fontaine Fraîche, quartier Diar el Kehf, quartier Tarek ibn Ziad, quartier skoto Nadal, et la partie basse de Frais Vallon) et de Bab el Oued (boulevard colonel Lotfi, rue Rabah Bissas, rue Abdelkader Abdoune et boulevard Said Touati), a-ton signalé. Des quartiers de la commune de la Casbah, précisément le boulevard Mohamed Taleb, MDN, hôpital Aït Idir et la rue du Docteur Bentami) seront également touchés par cette suspension, qui affectera plusieurs quartiers de la commune d’Alger Centre, en l’occurrence, les Frères Bellili, Abdelaziz Mouzaoui, frères Benacer, Sfindja, Aïn Zeboudja, la perlier, Frantz Fanon, Chemin des sept merveilles, Yahia Ferradi, chemin Pouyane, 118 Krim Belkacem, hôtel Aurassi, cité des fonctionnaires, chemin Sidi Brahim, chemin Aknouche et l’immeuble de l’aéro-habitat. La remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux, selon le même texte. Dans un second communiqué de la SEAAL a signalé également des travaux de réparation d’une canalisation principale de distribution dans la commune de Belouizdad, s’étalant de la nuit du lundi 17 Février 2020 jusqu’à 18H00 du mardi 18 Février 2020 à 06H00. Une suspension de l’alimentation en eau potable touchera les communes de Belouizdad (Quartier Med Belouizdad, quartier Hassiba Ben Bouali, Quartier Ruisseau) et de Sidi M’hamed (Meissonnier, Didouche Mourad côté paire, quartier Hassiba Ben Bouali, avenue de l’ALN, rue Bézier, quartier 1er Mai et port d’Alger). La rue D’Angkor (Alger Centre) et une partie de la rue Boudjaâtit (Kouba), seront également touchés. La SEAAL met en place un dispositif de citernage, afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers durant ces travaux.

