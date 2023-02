Une enveloppe financière estimée à 950 millions DA a été dégagée en 2023 pour le financement des projets en eau potable (AEP) dans les communes d’Ouled Djellal et de Sidi Khaled, a-t-on appris mardi auprès de la direction des ressources en eau (DRE) de la wilaya d’Ouled Djellal. Ces projets portent sur la réalisation des forages, des conduites d’adduction, une station de pompage et autres ouvrages destinés au stockage de l’eau, a déclaré le directeur local du secteur Mohamed Beldjouher. Réalisées à proximité de la nappe phréatique de la commune d’Ech Chaïba, à 15 km du chef lieu de wilaya, ces opérations contribueront à mettre fin au problème du manque d’eau dans les communes d’Ouled Djellal et de Sidi Khaled, notamment durant la période estivale, a précisé M. Beldjouher. Ces ouvrages, permettront également aux entreprises de réalisation, d’établir un plan de charge en vue d’augmenter le volume d’eau potable et de réduire le déficit en AEP, a-t-on ajouté.

