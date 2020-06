1 081 projets d’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP) sont à l’arrêt à travers le pays du fait de la pandémie Covid-19. Néanmoins, plus de la moitié ont bénéficié d’un programme de rattrapage à la faveur du déconfinement. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Ressources en eau Berraki Arezki, dans une déclaration à la presse en marge de la première réunion du Conseil national consultatif des Ressources en eau, qui s’est tenue jeudi dernier à Alger.

«Ce rattrapage va permettre de livrer un nombre de projets d’ici la fin de l’année en cours», a-t-il indiqué à cette même occasion. Le ministre a par ailleurs précisé : «La priorité a été donnée aux projets d’alimentation en eau potable dans les communes qui enregistrent un manque en cette matière vitale».

Concernant les ressources de cette eau potable, M. Berraki a expliqué que la ressource principale sont les eaux souterraines ainsi que les eaux de barrages à hauteur de 30 %.



Deux grandes réformes

Selon le ministre, deux réformes vont être mises en place dans le but d’améliorer le service public en matière d’eau potable. Expliquant qu’il s’agit pour la première, de la création de sociétés par actions (SPA), similaires à la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), mais algériennes à 100%, dans les grandes villes et celles dont les systèmes complexes, à l’image du barrage de Beni Haroun qui alimente six wilayas dont quatre seulement en grandes quantités. La création de telles sociétés garantira la distribution équitable de l’eau potable, a-t-il soutenu. Quant à la deuxième réforme, le ministre a indiqué qu’elle porte sur la prise en charge de la demande (relative à l’eau potable) à travers la récupération des eaux, objets de fuite. Berraki a fait savoir à ce propos que 50% des ressources mobilisées sont exposées aux fuites soit 1,5 mds m3 sur 3,6 mds m3. Il a indiqué en outre que d’autres mesures existent pour l’amélioration du service public en matière d’alimentation en eau potable, notamment l’eau de mer dessalée et les eaux épurées. Il a par ailleurs précisé à cette même occasion «la priorité a été donnée aux projets d’alimentation en eau potable dans les communes qui enregistrent un manque en cette matière vitale».

Il y a lieu de savoir qu’au dernier décompte, ce sont au total 650 communes qui ne bénéficient pas d’alimentation en eau potable (AEP) au quotidien et parfois même une fois tous les dix jours. C’est pour dire que dans ces communes, la carence en AEP se pose avec acuité non sans parler des désagréments causés aux populations de ces communes. Faut-il également rappeler que le ministre avait assuré, au mois de mai dernier, que le gouvernement est conscient de cette dure situation à laquelle font face les habitants de ces communes, «et de ce fait, ce sont 700 projets qui ont été retenus pour améliorer sensiblement l’AEP des communes concernées».

Il a toutefois fait savoir que d’«ici la fin de l’année, 400 communes vont connaître une nette amélioration de leur AEP». C’est pour dire enfin que dans ces communes la réception des projets lancés pour améliorer leur situation en la matière est attendue avec impatience.<