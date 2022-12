Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a mis en garde, dans un communiqué rendu public jeudi, les éleveurs contre l’utilisation des céréales (blé dur et tendre) comme matière d’alimentation du bétail.

“Après avoir enregistré plusieurs dépassements liés au détournement des céréales de leur usage initial, à savoir la consommation humaine, pour l’alimentation du bétail, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural informe tous les producteurs et éleveurs que ces dépassements et ces comportements illégaux entrent dans le cadre des affaires de monopole et de spéculation qui sont des pratiques punies par la loi no15-21 relative à la lutte contre la spéculation illicite, à l’instar des autres produits stratégiques”, précise la même source.

Le ministère a rappelé avoir rendu public, le 28 juin 2022, un communiqué interdisant l’utilisation du blé dur et tendre comme matière d’alimentation du bétail. L’Etat a mis à disposition “toutes les solutions et moyens pour une prise en charge optimale de la question relative à l’alimentation animale”, précise la même source.

Les aliments de bétail sont notamment composés d’orge, de son, de fourrages, de maïs, de farine de soja, ajoute le communiqué assurant que ces produits “sont disponibles à des prix étudiés, subventionnés et exonérés d’impôts”.