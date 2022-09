de marché à celui de partenaire»

Entretien réalisé par Tania Gacem

Reporters : Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré, lors de sa visite en Algérie, que les deux parties ont considéré l’Accord d’association Algérie – UE comme «un cadre devant donner lieu à des améliorations avec la volonté, de part et d’autre, d’identifier les priorités conjointes dans l’intérêt mutuel». Quelle est votre appréciation de cette déclaration ?

Ali Bey Naceri : En considérant certains articles de l’Accord d’association Algérie-UE, notamment les articles 11 et 16, ceux-ci stipulent que l’Algérie a le droit de demander une révision de cet accord. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau que l’Algérie veuille un réaménagement de l’accord et c’est ce que nous avons fait il y a quelques années, en 2010. De mon point de vue, Charles Michel a fait cette déclaration pour répondre à la demande de l’Algérie en disant que l’UE est à l’écoute concernant la révision de l’Accord, cela d’autant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a, lui-même, donné instruction au ministre du Commerce de réviser cet Accord lors du Conseil des ministres du 31 octobre 2021…



A mon avis, la démarche de Charles Michel, en venant en Algérie, est pour des enjeux hautement géopolitiques. Je tiens à préciser que dans l’ordre hiérarchique au sein de l’UE, c’est Charles Michel qui est le premier responsable en tant que président du Conseil européen. Enfin, je pense que l’enjeu essentiel aujourd’hui de la venue de Charles Michel est en relation directe avec l’énergie, et notamment le gaz. En deuxième lieu, le différend que nous avons avec l’Espagne qui a saisi l’UE pour qu’elle le prenne en charge.



Quelles sont les demandes algériennes concernant l’Accord d’association Algérie – UE ?

Nous considérons que cet accord, sur le plan commercial, est au détriment de l’Algérie et nous voulons un accord équilibré. Nous l’avons dit à plusieurs reprises. Si on exclut les exportations d’hydrocarbures qui représentent environ 90-93% du total exporté vers l’Europe, donc de la matière première, le reste des exportations hors hydrocarbures sont tout de même des produits dérivés du pétrole, comme les fertilisants et autres. Finalement, nos exportations vers l’UE sont à 99% des hydrocarbures et dérivés, alors que l’accord est censé être équilibré. Cela fait que nous avons une perte fiscale avant-Covid de l’ordre de 2 milliards de dollars annuellement. L’estimation sur 17 ans d’application de l’Accord Algérie-UE représente une perte fiscale entre 18 et 20 milliards de dollars. Quand on fait le bilan, on s’aperçoit qu’on transfère de la valeur ajoutée et que les pertes sont énormes pour le Trésor public algérien, alors que nous sommes une source de revenus pour ces pays. Je donne l’exemple du pétrole que nous leur exportons et qui est transformé en carburant pour être vendu à la pompe avec une forte taxation (40 à 50% de taxes) que l’Etat perçoit : cela représente des gains pour le Trésor de ces pays et un déficit pour le nôtre. Donc nous, en important, nous avons une perte énorme pour le Trésor à travers les droits de douanes et taxes, alors que dans les pays de l’UE c’est tout à fait le contraire, ils renflouent le Trésor avec cette source de revenus importante que sont nos exportations d’hydrocarbures… Ce qu’il faut comprendre, c’est que lorsqu’on leur exporte du pétrole, 80% de la valeur ajoutée reste chez eux.

Cet accord n’est donc pas équilibré, alors que dans le processus de Barcelone, lorsqu’il a été fait, son objectif était de «créer une prospérité, assurer la sécurité de la région». Je dois dire que cette prospérité est nulle, et quant à la sécurité, nous l’assurons nous-même avec nos propres financements. Dans le préambule de l’Accord d’association que l’Algérie a signé avec l’UE, il est clairement question de «renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le co-développement». Où en sommes-nous de tout ceci ? Ce qui démontre que cet accord ne profite pas à l’Algérie, car lorsqu’on examine les investissements européens, on se rend compte que l’Algérie est le parent pauvre.



Lorsqu’on parle de l’UE, il faut aussi savoir que 72% du business de l’Algérie profite à la France en premier lieu, ensuite l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne en dernier… Nous importons donc beaucoup de ces pays, notamment de France, alors qu’eux investissent ailleurs. L’Algérie veut donc un Accord d’association équilibré, qui ne soit pas à ses détriments.



A votre avis, qu’est-ce qui pose problème aujourd’hui ?

Il faut mettre sur la table les objectifs stratégiques de l’Accord, l’approche de l’Accord dans le sens de la Déclaration de Barcelone. En somme, pour moi, la révision de l’Accord doit se faire de sorte que l’Algérie passe de statut de marché à celui de partenaire. Il faut en finir avec les approches mercantilistes et surtout, in fine, il faut que l’Algérie soit intégrée dans la chaîne de valeur européenne.

Mais il faut aussi que je dise que depuis l’instruction du président de la République au ministre du Commerce de réviser l’Accord d’association article par article, on se demande si cela a été fait et y a-t-il eu une évaluation. A ma connaissance non, je n’ai pas vu le résultat à ce jour, depuis le 31 octobre 2021.



Quelles sont les chances que les demandes algériennes aboutissent ?

Il faut mettre en valeur les atouts et les avantages de l’Algérie. Aujourd’hui, le pétrole et le gaz sont devenus un enjeu hautement stratégique et cela veut dire que les pays producteurs vont jouer un rôle très important, ce qui est le cas de l’Algérie. Des usines ont fermé dans certains pays à cause du déficit en gaz, ce qui démontre que cette matière a une dimension sociale et économique…

Personnellement, je pars du principe que l’Algérie ne doit plus exporter de la matière première. Si je ne parle que du kérosène par exemple, nous l’achetons de l’étranger à 2400 dollars alors que nous exportons le pétrole à 120 dollars !

L’Algérie doit valoriser ses avantages comparatifs notamment la disponibilité du gaz et du pétrole pour s’intégrer dans la chaîne de valeur européenne. Mais pas seulement, il faut aussi valoriser la multitude de produits miniers que nous avons. Nous avons aussi des industries à faire valoir comme les produits pharmaceutiques, entre autres.