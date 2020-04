Les autorités prennent à bras le corps l’opération de rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger. C’est ainsi que le Premier ministre Abdelalziz Djerad a instruit les ministres concernés à l’effet de procéder au rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger, suite à la suspension en mars dernier des liaisons aériennes et maritimes induite par la pandémie du Coronavirus. C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué des services du Premier ministre rendu public hier. « En application des directives du Président de la République, le Premier ministre a instruit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et le ministre des Travaux publics et des Transports en vue d’engager une opération de rapatriement des citoyens voyageant à l’étranger, bloqués suite à la suspension des liaisons aériennes et maritimes durant le mois de mars 2020 en raison de la Pandémie du Coronavirus », est-il expliqué dans le communiqué en question. Dans ce cadre un appel a été lancé aux citoyens concernés par cette opération de rapatriement et détenteurs de billets retour vers l’Algérie pour s’inscrire, dès à présent, sur les sites internet suivants www.pm.gov.dz www.mae.gov.dz www.interieur.gov.dz dans une rubrique destinée spécialement au rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger. Dans ce cadre, l’Ambassade d’Algérie au Caire appelle les Algériens bloqués en Egypte à s’inscrire au plus vite pour leur rapatriement. «L’Ambassade d’Algérie au Caire porte à la connaissance de tous les citoyens algériens résidant en Algérie et bloqués actuellement en Egypte pour des motifs autres que la résidence que la Commission nationale provisoire chargée du suivi de la pandémie du nouveau coronavirus a mis en place une base de données électroniques d’une durée déterminée pour les inscriptions via le site du ministère de l’Intérieur. En outre et à propos de la prolongation du délai d’inscription au pèlerinage sessions 2020/2021, le Premier ministère indique que « la date limite de l’inscription sur les sites précités sera le jeudi 23 avril 2020, ce qui permettra à l’issue, de mobiliser la flotte aérienne et maritime nécessaire pour la concrétisation de cette importante opération de rapatriement ». Dans ce cadre, le communiqué en question n’omet pas de signaler que les citoyens rapatriés seront soumis aux mesures préventives de confinement sanitaire au niveau des structures recensées à cet effet, où un suivi médical approprié leur sera dispensé. En outre, il est utile de noter que le dernier groupe des ressortissants algériens bloqués aux Emirats arabes unis est arrivé jeudi à l’aéroport international d’Alger, a indiqué à l’agence presse service le PDG de l’Aéroport d’Alger, Tahar Allache. Il faut dire à ce propos que ce dernier groupe de ressortissants algériens bloqués aux EAU est composé de 296 Algériens à bord d’un avion relevant de la compagnie aérienne Emirates Airlines. Il est utile de rappeler à cet égard que l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués aux EAU avait débuté samedi dernier via deux avions relevant d’Air Algérie ayant transporté près de 600 voyageurs. <