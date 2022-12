L’Ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a mis mercredi à Ouargla, en avant l’importance des relations de coopération liant les deux pays dans divers domaines, économique, social et culturel, notamment.

La diplomate américaine s’exprimait lors d’une rencontre organisée à l’université Kasdi Merbah d’Ouargla en marge de sa visite au “américan corner” (le coin américain), et ce en présence des cadres, enseignants et étudiants de cet établissement de l’enseignement supérieur. Elle a, à cette occasion, souligné le rôle du “coin américain” dans le développement de l’enseignement de la langue anglaise en milieu universitaire et la diffusion de la culture américaine.

Dans ce sillage, l’Ambassadrice a fait savoir que le nombre de “coins américains” relevant de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie, est passé de 4 à 5, après avoir reçu, cette année, l’approbation pour la création d’un nouveau coin américain à Bechar, au sud-ouest du pays.

Inauguré en 2010, le “coin américain” implanté au niveau de la Faculté des lettres et des langues de l’université d’Ouargla, est considéré comme un centre de documentation, proposant une bibliothèque, une médiathèque. Il organise diverses activités scientifiques et culturelles, notamment des cours d’anglais, des rencontres et des expositions, rappelle-t-on.

Par ailleurs, Mme Elizabeth Moore Aubin, n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour les potentialités touristiques que recèle cette wilaya du Sud-est du pays, à l’instar du musée saharien, le vieux ksar d’Ouargla, les dunes de sables et la zone humide de Sidi-Khouiled.