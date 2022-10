C’est aujourd’hui que la Commissaire européenne à l’Energie, Kadri Simson, se rend à Alger pour une visite de deux jours, prévue, voici maintenant quelques semaines. Kadri Simson doit participer au dialogue de haut niveau sur l’énergie ainsi qu’au Forum d’affaires Algérie-UE sur l’énergie.

Par Hakim Ould Mohamed

C’est la quatrième fois que l’Union européenne et l’Algérie tiennent une réunion de haut niveau consacrée au dialogue énergétique. Cette réunion sera co-présidée par Kadri Simson et le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. «Il s’agit d’une réunion ministérielle qui définira les orientations pour développer et approfondir le partenariat stratégique Algérie-UE dans le secteur de l’énergie, scellé en 2013 par la signature d’un mémorandum d’entente. Depuis 2015, ce dialogue politique de haut niveau vise à renforcer la sécurité énergétique, à promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi qu’à encourager les investissements dans le secteur énergétique algérien. Il a abouti à l’organisation du premier Forum d’Affaires Algérie-UE sur l’énergie, qui s’est tenu à Alger en mai 2016», lit-on dans un communiqué diffusé, hier, par la délégation de l’Union européenne en Algérie. La deuxième édition de ce Forum se tiendra justement les 11 et 12, à Alger, en présence des principaux acteurs du secteur de l’énergie (décideurs politiques, hauts responsables d’entreprises algériennes et européennes, associations industrielles et patronales, institutions financières algériennes et européennes). Les discussions entre Algériens et Européens porteront sur les politiques énergétiques de l’Algérie et les conditions d’investissement en Algérie à la lumière des avantages et des facilitations prévus aussi bien par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, votée en 2019 et dont les textes d’application ont été promulgués depuis peu, que par le nouveau code de l’investissement publié récemment au journal officiel avec l’ensemble de ses textes d’application.



Tirer profit de l’intérêt européen

Plusieurs thèmes d’actualité seront également au cœur de cet évènement, à savoir «les opportunités d’investissement et de partenariat dans le secteur de l’énergie en Algérie, l’importance du gaz naturel dans la sécurité énergétique et la question des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique», souligne le communiqué rendu public par la délégation de l’Union européenne en Algérie. Si pour l’UE la sécurisation des approvisionnements du Vieux Continent en gaz était au centre des enjeux de ses deux rendez-vous avec l’Algérie, la partie algérienne entend mettre à profit l’intérêt de son partenaire européen pour pouvoir accélérer et renforcer les investissements dans l’exploration et la production des hydrocarbures, le développement de l’industrie gazière, de l’hydrogène et de l’électricité ainsi que dans les énergies renouvelables. L’Algérie et l’Union européenne, faut-il le rappeler, sont liées par un partenariat stratégique issu de la dernière réunion tenue à Alger le 20 novembre 2018. Les enjeux de ces deux rendez-vous sont pour le moins importants et stratégiques pour les deux partenaires. L’Union européenne fait face au risque d’une crise énergétique majeure à quelques semaines d’un hiver qui s’annonce froid. Face à la baisse des approvisionnements en provenance de la Russie, les responsables européens tentent de renforcer le partenariat avec l’Algérie, un fournisseur qualifié de «fiable» et «sûr», auquel l’UE est reliée à travers deux gazoducs, à savoir le Medgaz et le Transmed, dont la capacité cumulée peut atteindre 42 milliards de m3 par an. Pour sa part, la conjoncture internationale constitue une opportunité afin de renforcer son positionnement sur l’échiquier gazier européen. Mais pas seulement. L’Algérie discutera de la nécessité d’augmenter les investissements européens dans son amont et aval gaziers et pétroliers afin de pouvoir accroitre les livraisons d’hydrocarbures à destination de l’Europe, traditionnel débouché du gaz algérien et principal partenaire commercial de l’Algérie. La hausse des cours du gaz sur le Vieux Continent a amené Sonatrach à renégocier les contrats conclus avec ses principaux clients européens afin de pouvoir tirer profit pleinement de cette conjoncture, étant donné que les prix du gaz algérien étaient jusqu’ici indexés à ceux du pétrole dans le cadre des contrats de long terme, ce qui fait perdre à l’Algérie d’importants gains.



Renégociation des accords

Les négociations avec les partenaires européens de Sonatrach à propos de la révision des prix du gaz naturel algérien exporté étaient toujours en cours et arrivées à un stade «très avancé», a assuré, jeudi, le PDG du groupe Sonatrach Toufik Hakkar. «Nous menons des négociations avec quelques partenaires et nous en sommes à un stade très avancé. Nous ne pouvons pas encore avancer de date précise pour la conclusion de l’accord.

Nos équipes négocient avec 11 clients et sont parvenues à un accord avec six d’entre eux», a précisé le patron du groupe Sonatrach, lors d’une conférence de presse au terme de la cérémonie de signature avec le groupe énergétique espagnol Naturgy d’un accord relatif aux contrats de vente et d’achat de gaz naturel liant les deux sociétés à travers le gazoduc Medgaz. En tout cas, les responsables du secteur énergétique algériens semblent être sur tous les fronts afin de défendre les intérêts du pays, dans un contexte international marqué par la crise énergétique qui menace l’Europe et une flambée sans précédent des cours des matières premières, dont l’énergie.

Après les visites du Président italien et son Premier ministre Mario Draghi, celle d’Emmanuel Macron et de Charles Michel, c’est autour de la Première ministre française Elisabeth Borne et de la Commissaire européenne à l’énergie,

Kadri Simson de se retrouver, aujourd’hui, à Alger, pour des rendez-vous de haut niveau avec les responsables algériens autour, essentiellement, des enjeux économiques et énergétiques auxquels sont confrontés les deux partenaires. Face à ces enjeux, l’Algérie a depuis toujours défendu une approche de long terme basée sur l’impératif de renforcer les investissements étrangers en Algérie et d’une politique des prix bénéfique aux deux parties, mais de nature à permettre à l’Algérie de financer ses investissements dans des conditions plutôt confortables. <