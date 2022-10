Fin octobre 2021, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré en Conseil des ministres le souhait de l’Algérie de revoir l’accord d’association avec l’Union européenne (UE), selon une «approche gagnant-gagnant», avait-il dit. Il relançait ainsi le débat sur un document signé en 2002, ratifié par décret présidentiel en date du 27 avril 2005 et qu’opérateurs et experts algériens considèrent comme au seul bénéfice des pays de l’UE. «Déséquilibré», c’est d’ailleurs le terme qui revient le plus souvent dans leurs propos et commentaires comme on l’a, de nouveau, constaté, lors de la rencontre organisée le 15 octobre dernier à Alger par la fondation Frederich Ebert sur le thème des «Enjeux et perspectives de l’Accord d’association» et à laquelle ont pris des économistes algériens à la sensibilité différente et des diplomates de la Délégation européenne en Algérie

Par Kahina Sidhoum

Les discussions entre les économistes, Youcef Benabdellah, Mouloud Hedir, Brahim Guendouzi et Vassilis Koutsiouris, ministre conseiller au Commerce auprès de la Délégation de l’UE, ont été à la fois passionnants, vifs et surtout instructifs sur la genèse de l’accord – assumé par l’Algérie dans un contexte de sortie de «guerre civile» et d’ébranlement économique sans précédent, ont tenu à rappeler certains analystes face auxquels d’autres répondent qu’il n’explique pas tout face aux occasions ratées par l’économie algérienne de se réformer et se performer durant les années 2000 – sur son état actuel et les motivations qui incitent l’Etat et le gouvernement algériens à vouloir renégocier sa copie – une volonté déjà manifeste à travers la fin non respectée du démantèlement tarifaire et la restriction à l’importation opérée bon an mal an depuis fin 2019, glissent un peu ironiquement des analystes qui n’étaient pas présents à la rencontre – ainsi que sur l’évolution qu’il pourrait connaître dans les prochaines années.

Ceci, en attendant que les officiels algériens, qui ne l’ont pas encore fait jusqu’à présent, adressent au partenaire européen et à Bruxelles une demande officielle de révision de l’accord… D’ici-là, Reporters, a jugé intéressant, pour mieux situer les angles de lecture à partir desquels l’accord d’association est abordé, les points qui ne sont pas connus du public, les commentaires politiques qu’ils suscitent et les enjeux, bien entendu, de transcrire une partie des interventions qui ont marqué la rencontre. Verbatim.

Youcef Ben Abdellah : «Déséquilibré, un point c’est tout»

Le premier économiste à intervenir est Youcef Benabdellah qui a d’abord rappelé que «durant la période où l’Algérie avait signé l’accord, l’économie nationale ne produisait presque rien et n’exportait que les produits des hydrocarbures, alors qu’elle importait massivement de l’Europe le plus gros de ces besoins». L’objectif de cet accord, a-t-il dit, «devait mener au moins à une transformation structurelle de la gouvernance économique afin qu’elle s’adapte aux normes des marchés européens, du management des entreprises, du modèle économique, la diversification économique qui soit en phase avec l’esprit de l’accord, mais il n’en a rien été».

Pour Youcef Benabdellah, «tout est question de contexte». L’Algérie sortait d’un ajustement structurel imposé par le FMI d’une décennie noire qui a écarté le pays des autres nations, une économie ravagée, déstructurée, laminée. «Les politiques de l’époque ne souhaitaient qu’une chose, redorer le blason du pays et se remettre sur la scène internationale. C’était donc un accord davantage politique». «Le déséquilibre est donc né de là, le pays n’étant pas préparé à la concurrence avec un secteur public dominant inefficace. L’économie est restée coincée dans la monoexportation d’hydrocarbures sans pouvoir se mettre à niveau en termes de diversification et de gouvernance économique, et ce, malgré les programmes de mise à niveau inscrits et menés de concert par l’Union européenne et l’Algérie au profit d’un secteur privé naissant».

Si l’interrogation est plus que permise sur les raisons de l’échec des programmes de mise à niveau – sur lesquels il n’y a jamais eu d’évaluation ni de bilans sérieux -, le plus sûr, estime l’économiste Youcef Benabdellah, est que «ni l’économie de marché ni le libre-échange ne sont la clef du développement à eux seuls». Il faut une vision, une politique et une prospective permettant de mieux appréhender les écueils et les contraintes futures, en fonction du partenaire que l’on a aussi…



Une relation à deux vitesses…

L’ouverture des marchés européens aux produits nationaux était et est encore restreinte par des normes et règles d’origine et de qualité ainsi que par des mesures de sauvegarde, appliquées par protectionnisme par la communauté européenne. A contrario, l’accès au marché national n’oppose pratiquement aucune restriction aux exportations des pays des vingt sept. De ce fait, a dit Youcef Benabdellah, il est devenu primordial pour l’Algérie de revendiquer officiellement une négociation dans le but d’opérer un vrai rééquilibrage. Si l’économie algérienne a la possibilité de profiter des exonérations générales des droits et taxes douaniers qu’offre le cadre de l’Accord d’association, les producteurs et investisseurs pourront en théorie mieux exporter leurs marchandises.

«Le calendrier du démantèlement tarifaire selon les échéances définies par l’Union européenne est arrivé à sa fin en 2020 si l’on inclut le report du démantèlement souhaité par notre pays en 2015 sur les produits agricoles, de pêche et phytosanitaires. Nous sommes ainsi quasiment en plein dans la zone de libre-échange avec l’Europe, nonobstant les barrières tarifaires imposées par l’Algérie comme avec le DAPS et les réductions et limitations des importations d’un certain nombre de biens pour la revente en l’état. Les mesures de protection visant à préserver les réserves de change s’apparentent aux mesures de sauvegarde adoptées par les membres de l’Union européennes sur leurs propres marchés ; réciprocité oblige.»



Des secteurs exportateurs exclus des avantages de l’accord

«Avec ce démantèlement des taxes douanières réduites à zéro euro, touchant de nombreux produits de large consommation et de produits industriels, on peut supposer que les opérateurs nationaux ont des produits à placer sur les marchés européens qui répondent aux exigences de qualité, de traçabilité et d’origine», a-t-il ajouté. «Certaines entreprises jouissent véritablement de toutes les certifications et normes internationales leur permettant d’exporter leurs produits, c’est effectivement ce qu’ils font avec d’autres continents et à moindre mesure avec l’Europe qui resserre peut-être légitimement l’accès à son marché aux produits fortement concurrentiels qui sont une menace pour leurs parts de marché. L’économie algérienne a vu naître effectivement et prospérer des entreprises du secteur privé, Bomare company, Faderco, Boublenza, Cevital, Condor, spécialisées dans l’agroalimentaire, dans l’électronique, l’électroménager, les matériaux de construction, les produits sanitaires ou dans le mobilier»…

«Parmi elles, des exportateurs qui écoulent leurs marchandises sur 5 continents, Amérique, Canada, Chine, Indonésie en Afrique, en Europe aussi. Voilà un exemple édifiant parmi d’autres, la société de fabrication de produits de l’acier basée à Oran, Tosyali Algérie, un bel exemple de réussite étant le premier exportateur de bien en valeurs et dont le taux d’intégration avoisine les 80%, par la main-d’œuvre locale, les matières premières en partie locale, la ferraille et une série de produits intégrés dans la chaîne d’approvisionnement et de sous-traitance. La Société de droit algérien, reconnue pour ses performances et connue pour sa maîtrise des marchés de l’export, est exclue pourtant des avantages de l’Accord d’association qui stipule la fin des barrières douanières. L’Algérie importe massivement de l’acier de la communauté européenne sans droit de douanes, alors qu’elle paie des droits à l’exportation au même titre que les autres pays ne bénéficiant d’aucun accord avec l’Europe. C’est d’ailleurs le cas également d’AQS ou El Hadjar. Qui d’autres mieux que les opérateurs-exportateurs, eux-mêmes, peuvent relever les incohérences et les inégalités inscrites dans l’Accord d’association ? Il faut le dire une fois pour toutes, un accord est ni un livre sacré ni une parole divine, il s’avère être imparfait et peut donc être réajusté selon les circonstances de l’heure. Les opérateurs sont les mieux indiqués pour toucher du doigt les inégalités et les déséquilibres de cet accord sur leurs exportations dans l’Union européenne», a-t-il estimé en guise de conclusion de son intervention.

Vassilis Koutsiouris: «Des procédures à suivre pour négocier»

Le ministre conseiller commercial à la délégation de l’Union européenne, Vassilis Koutsiouris, lui, constate qu’«il n’y a pas une demande algérienne pour négocier quelque clause que ce soit, malgré ce que rapporte la presse.» «En dehors de la négociation en 2010 qui a retardé le démantèlement tarifaire pour un certain nombre de produits, nous n’avons rien reçu», a-t-il ajouté se demandant pourquoi la presse rapporte des faits sans fondement. «Le pire, c’est que tout le monde tire à boulets rouges sur l’Union européenne en disant qu’elle est responsable du non-développement de l’Algérie», a-t-il noté. A la fin de la décennie noire, a rappelé le représentant de la délégation européenne, l’Algérie avait le choix d’aller à l’OMC ou vers l’Union européenne, le choix a été fait en toute conscience par l’Algérie. C’était un choix sans pression et sans aucune considération de cette nature, même économique ou commerciale, signé par l’ex-président défunt Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre conseiller au Commerce a fait remarquer que parler de déséquilibre n’est pas juste, le texte de l’accord ne prévoit pas de conditions liées aux investissements et ne contient aucun accord sur le commerce des services. Et de s’interroger sur la «curiosité de voir l’Algérie, un pays parmi les membres fondateurs de l’OMC, mais qui n’y est pas adhérant». Quid du contenu de l’accord Zlecaf qui est régi quasiment par les mêmes clauses inscrites dans l’Accord d’association Alger-UE et du sort qui lui sera réservé, s’est-t-il interrogé en guise d’invitation à la relance du débat sur la préparation ou non de l’Algérie à se lancer dans les grands marchés et ensembles géoéconomiques. Et de se demander : «Pourquoi rendre coupable l’UE des maux de l’économie algérienne et que dira l’Algérie lorsqu’elle fera face à la concurrence et au démantèlement tarifaire à l’ordre du jour de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) sans être préparée ?» «Comment est-il possible, que pendant toutes ces années il n’y a pas eu d’avancées des politiques publiques de développement ?», s’est-il questionné. «La réforme est la pierre angulaire de la modernisation de l’économie et son ouverture au monde», a-t-il estimé, non sans s’interroger une nouvelle fois sur les raisons qui ont conduit l’Algérie à ne pas en prendre en compte en 2015 puis en 2016, le plan de réforme de 30 pages élaboré par la commission européenne et qu’elle a validé en ce temps-là.

Sur les questions de traçabilité et d’origine, des dispositifs de protectionnisme et de sauvegarde, le ministre conseiller au Commerce estime normal que l’Europe puisse protéger ses consommateurs et son économie, d’où les règles de sauvegarde prises pour des considérations de santé publique, économiques pour protéger les emplois et les entreprises, sécuritaires au sens du danger que représentent des produits fabriqués sans aucune traçabilité.



Pour la révision ou le retrait de l’Accord…

Pour activer les clauses qui permettent de mettre fin ou partiellement à l’accord ou de réviser des clauses, Vassili Koutsiouris a affirmé qu’il y a une procédure à suivre, à savoir saisir d’abord le partenaire par une demande explicite. Il indique qu’il n’y a aucune condition mis à part la demande, par la suite, pour qu’il y ait négociation, la Commission européenne doit avoir l’aval de tous les pays membres avec un mandat de négociation, cela peut prendre quelques mois, et ce n’est qu’à ce moment que l’on peut négocier.

Le démantèlement tarifaire, a-t-il rappelé, a pris effet en septembre 2020, et normalement tous les produits industriels sont désormais à 0% et dans les deux sens. Sauf bien entendu la liste des produits qui ne sont pas touchés par le démantèlement tarifaire pour lesquels une protection est appliquée. C’est le cas des produits agricoles encore sous l’effet des taxes ou les produits mis sous contingents, comme autre mode de régulation du commerce extérieur appliqué par l’Union européenne. Il s’agit des contingents qui permettent aux pays d’exporter durant une période définie des produits à zéro droit de douanes ; donc oui, il existe du protectionnisme en Europe, par exemple sur le sucre. Il est taxé, et l’Algérie ne peut pas exporter le sucre s’il est déjà produit au Brésil et importé par l’Algérie. Pour que les produits accèdent sans taxes en Europe, il faut qu’ils soient algériens et vice et versa. Les mesures de sauvegarde sont autorisées par l’accord lorsqu’un des marchés peut être perturbé et créer des dysfonctionnements économiques. Dans ces conditions, les Etats ont la possibilité de soumettre leurs propositions de sauvegarde provisoires. C’est ce que l’Union européenne applique actuellement.

Mouloud Hedir : «Tout se négocie»

Mouloud Hedir, membre du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE), a fait partie du panel qui a encadré et participé à la lecture de l’Accord d’association. Témoin du parcours qui lie le marché algérien et celui de l’Union européenne, il dit clairement que «personne ne saura dire officiellement ce qui est reproché à l’Accord d’association. Si c’est sur la base des tarifs douaniers et des manques à gagner pour l’Algérie à cause du démantèlement tarifaire, plus profitable à l’import qu’à l’export, cette revendication n’est pas sérieuse du tout». Il ajoute : «Rappelez-vous, l’Algérie a signé un accord d’association en 1974 avec les pays de l’Europe pour la levée des barrières et le libre-échange. L’accord n’est qu’un cadre formel qui régit des pratiques lointaines. En tant qu’économiste, j’attends de savoir ce que veut le gouvernement. Comment compte-t-il négocier et dans quel sens ? Il existe certes des barrières non tarifaires de qualité et de traçabilité exigées par l’accord mais cela se négocie.» Mouloud Hedir rappelle qu’un accord international est supérieur à une loi nationale. Il est pour ainsi dire prioritaire pour être appliqué dans ses termes, «malheureusement, affirme notre interlocuteur, l’Algérie, en limitant les échanges et en imposant des droits douaniers par le DPAS, droit additionnel provisoire, n’a pas respecté les règles».

Brahim Ghendouzi : «Pour une nouvelle évaluation complète»

Brahim Ghendouzi, professeur en économie, a, de son côté, fait une rétrospective des liens commerciaux de l’Algérie avec l’Union européenne à travers l’Accord d’association de 2005. Il a souligné que l’Europe est considérée encore en 2020 comme premier partenaire commercial de l’Algérie «avec près de 48% des échanges en 2020». Un taux positif renforcé par les produits des hydrocarbures qui occupent une large place dans le commerce extérieur à l’export depuis l’Algérie (NDLR), car il ne faut pas occulter la place qu’occupent la Turquie et la Chine depuis leur entrée en scène sur le marché local. S’agissant de l’évaluation de l’accord, Brahim Ghendouzi a indiqué «qu’une première évaluation a eu lieu lors de la dernière réunion du Conseil d’association, le 14 mai 2018, à Bruxelles pour évaluer l’état d’évolution ainsi que les contraintes de sa mise en application».

Selon les termes de l’accord et s’agissant des marchandises manufacturières, «l’échange est normalement libre avec un démantèlement tarifaire progressif jusqu’en 2020». Brahim Ghendouzi a expliqué qu’«en raison des flux d’échanges commerciaux en défaveur, et compte tenu des contraintes de balance de paiements, l’Algérie a institué un régime de licences d’importation non automatique pour certains produits, le ciment et le rond à béton».

Certes, des mesures de sauvegarde similaires à celles pratiquées par les pays européens sur des produits stratégiques, qui nécessitent une protection des importations surtout si les importations bénéficient d’exonération généralisées de droits et taxes comme c’est le cas dans le cadre de l’Accord d‘association.

Notre professeur en économie précise «qu’il y a eu également la suspension de l’importation de 45 familles de produits (851 positions tarifaires) et l’augmentation des droits de douane (jusqu’à 60%) pour 32 familles de produits finis (129 positions tarifaires).»

«En janvier 2019, un droit additionnel provisoire de sauvegarde» (DAPS), «taxe équivalente à des droits de douane, comprise entre 30% et 200% ad valorem, a été imposé pour 1 095 positions tarifaires», a rappelé Brahim Ghendouzi pour qui cet ensemble de mesures protectionnistes adoptées par l’Algérie «a agacé la Commission de Bruxelles. Aujourd’hui, nous en sommes à ce stade», indique-t-il «et normalement, une nouvelle évaluation, complète cette fois-ci, devrait être mise en œuvre dans le cadre de ce contexte économique particulier caractérisé par une crise énergétique, et peut-être de nouvelles perspectives pour les deux parties.»

En réalité, c’est un rapport de force qui est enclenché depuis l’annonce du président Abdelmadjid Tebboune de son intention de demander une révision, clause par clause, d’un accord signé à une époque où l’Algérie était fragile, vulnérable et totalement anéantie par la décennie noire et l’ajustement structurel. Cet accord ouvre de surcroît les possibilités pour toutes les parties de réexaminer la pertinence des clauses et leurs effets dans un contexte nouveau tant politiquement qu’économiquement, a-t-il conclu.



