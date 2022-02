Le ministre de l’industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, lundi à Alger, l’ambassadeur et Chef de la délégation de l’UE en Algérie, Thomas Eckert, indique un communiqué du ministère. Lors de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue les relations économiques et industrielles entre l’Algérie et l’UE et les voies de leur renforcement. Ils ont également évoqué le programme d’appui de la diversification industrielle et l’amélioration du climat des affaires (PADICA), lancé dernièrement par le ministère de l’industrie, en coopération avec l’UE ainsi que les résultats escomptés de ce programme notamment en matière de développement des filières de l’électronique et de la mécanique en Algérie. (APS)

