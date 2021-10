Le Groupe Sonatrach et la société turque «Renaissance» ont signé trois contrats pour le développement du projet pétrochimique de production de polypropylène dans la ville de Ceyhan (Turquie), en présence du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué samedi un communiqué de Sonatrach. «Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hekkar a participé à la cérémonie de signature de trois (03) contrats pour le développement du projet pétrochimique de production de polypropylène dans la ville de Ceyhan», a précisé le communiqué. Le premier contrat concerne la réalisation du projet EPCC (ingénierie, équipement, construction, mise en service) dans toutes ses étapes. Le second contrat concerne les travaux de maintenance périodiques des matériels et équipements, alors que le troisième est dédié aux services de vente et commercialisation, a ajouté Sonatrach dans son document.

«La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, des ministres turcs de l’industrie et des transports, des Directeur exécutifs de la société turque Renaissance, partenaire de Sonatrach ainsi que des représentants des parties signataires et de l’ambassade d’Algérie en Turquie», a fait savoir Sonatrach. La signature de ces contrats, fruit de deux années de travail et de négociations continues, a mis en avant le groupe, constitue une importante étape dans le processus de recherche de financement international de ce projet stratégique. A rappeler que Sonatrach qui détient 34% de ce projet en assure la matière première, à savoir le propane, en vertu d’un contrat à long terme en adoptant les prix en vigueur sur les marchés mondiaux. <

