Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en visite à Ankara, a été reçu hier mardi en audience par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il lui a transmis un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. A cette occasion, M. Boukadoum a exposé au Président Erdogan «les résultats de ses discussions avec son homologue, Mevlut Cavusoglu, ainsi que les actions de coopération inscrites à l’agenda bilatéral, notamment au sujet du volet de l’investissement et des échanges commerciaux», précise le communiqué. Le Président Erdogan, ajoute la même source, «a marqué sa satisfaction quant à l’évolution positive que connaissent les relations algéro-turques en réitérant son engagement personnel à les raffermir davantage, y compris dans le domaine de l’investissement, et ce, dans l’intérêt mutuel des deux pays». «Les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont également été à l’ordre du jour de cette audience, en particulier la situation au Mali et en Libye, où la position algérienne quant à la nécessité de privilégier la voie du dialogue et des solutions politiques aux crises que connaît la région a été réitérée», selon la même source qui souligne que le Président Erdogan a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au Président Tebboune, ses «salutations fraternelles ainsi que son souhait de le recevoir en visite en Turquie». n

