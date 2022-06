Il est voulu par Ankara depuis que le président Erdogan s’est exprimé sur le sujet en 2020. Il est redemandé cette fois par le vice-président Fuat Oktay à l’occasion de son séjour à Oran et sa visite du complexe sidérurgique Tosyali à Bethioua.



La Turquie tient à son projet de zone de libre-échange avec l’Algérie. Formulé en 2020 par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, l’appel à l’édification de cette zone a été réitéré par le vice-président de la République de Turquie, Fuat Oktay.

Invité à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM), M. Oktay a saisi l’opportunité de sa présence à Oran pour effectuer une visite au complexe d’acier turc Toysali, situé dans la capitale de l’Ouest. Sur place, il a déclaré qu’Ankara souhaitait signer un accord de libre-échange ou accord commercial préférentiel avec l’Algérie.

A travers cette démarche, la Turquie compte booster son commerce avec l’Algérie et atteindre le double des volumes des échanges entre les deux pays, dans le cadre d’un partenariat stratégique, tel que souhaité par les plus hautes autorités des deux pays. Or, pour qu’il ait réellement un caractère stratégique, ce partenariat doit passer par cette zone de libre-échange avait estimé le Président turc à Alger, en janvier 2020, à la clôture du Forum d’affaires algéro-turc, à Alger. M. Ordogan avait même appelé à la création « dans les plus brefs délais» de cet espace commercial, faisant état de plusieurs mesures qui devaient être prises « rapidement» en ce sens.

Précisant avoir abordé cette question avec Abdelmadjid Tebboune, il a estimé « nécessaire d’entamer, sans retarder, des négociations à ce sujet». Une zone de libre-échange entre l’Algérie et la Turquie « est à même de lever les entraves auxquelles se heurtent les investisseurs des deux pays pour la réalisation de projets communs, soit en Algérie ou en Turquie, avait encore estimé le chef de l’Etat turc.

Depuis, la coopération économique entre les deux pays a poursuivi sa tendance haussière, s’inscrivant en droite ligne avec l’objectif partagé de la consolider. En attendant, les échanges algéro-turcs se sont chiffrés à 4,2 milliards de dollars en 2021, alors que les investissements directs turcs en Algérie ont atteint près de 5 milliards de dollars et ont généré quelque 30 000 postes d’emploi, selon des données officielles turques.

Ces investissements ont été réalisés notamment dans les secteurs de l’acier et du fer, du textile, des produits chimiques et d’entretien, des produits pharmaceutiques et agro-alimentaires. Cette dynamique place aujourd’hui l’Algérie au 7e rang des pays dans lesquels la Turquie investit le plus dans le monde et la première en Afrique, alors que notre pays ne comptait que sept entreprises turques en 2000, selon la même source.

Sur le plan des échanges commerciaux, les exportations de l’Algérie vers la Turquie ont atteint la valeur de 2,5 milliards de dollars l’année dernière, tandis que les importations ont été de l’ordre de 1,7 milliard de dollars. Sauf que si les ventes algériennes à Ankara sont réduites à 90% aux produits énergétiques, tels que le gaz naturel liquéfié (GNL), le pétrole brut et le gaz naturel, les achats du pays auprès de la Turquie comptent divers secteurs filières, entre véhicules de transport, pièces de rechange, produits de fer et d’acier, outils et pièces de machines, produits textiles, habillements non-tissés, d’outillage, appareils de télévision et de communication, métaux non ferreux, céréales et leurs dérivés, ainsi qu’emballages de papier-carton et plastique.

Le mois dernier, la coopération algéro-turque a de nouveau occupé l’actualité des relations entre les deux pays, à l’occasion de la visite d’Etat effectuée en Turquie par Abdelmadjid Tebboune. Laquelle visite a permis de renforcer et de consolider cette coopération à travers la signature d’une série d’accords englobant plusieurs secteurs, à l’exemple de l’énergie et les mines, les finances, le commerce, l’industrie, l’information et la communication, les travaux publics, la pêche, les sciences et technologies et l’innovation, les micro-entreprises, les œuvres sociales, la formation professionnelle, la culture, l’éducation, l’environnement et la lutte contre le crime organisé transfrontalier. Ces accords viennent « insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l’histoire et distinguées entre les deux pays frères», avait déclaré M. Tebboune, avant de mettre en exergue la volonté des deux pays de porter le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards de dollars.

