La 11e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique, se tiendra mercredi prochain à Alger, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Energie et des mines. Précédée mardi par des réunions techniques au niveau des experts des deux pays, la commission sera co-présidée par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre turc de l’Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a précisé la même source. En marge des travaux de la commission, un forum d’affaires dédié à l’énergie sera organisé à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA), en présence des deux ministres, ajoute le document. Cette 11ème session se tient en application de l’Accord de coopération économique, scientifique et technique signé entre l’Algérie et la Turquie le 20 octobre 1983, rappelle le ministère. Ce mécanisme de coopération bilatérale permettra aux deux pays de faire une évaluation de cette coopération depuis la dernière session tenue à Istanbul en septembre 2012 et d’examiner les voies et moyens de son renforcement dans tous les domaines d’intérêt commun. Les travaux de la commission interviennent dans un contexte marqué par l’évolution «positive» des relations entre l’Algérie et la Turquie et la volonté des deux pays de développer et de renforcer la coopération bilatérale sur le plan économique, commercial, culturel, scientifique et technique, note la même source. n

