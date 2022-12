Les travaux de la 1ere réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l’Algérie et la Turquie ont débuté, samedi à Alger, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et de son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu.

Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la réunion, M. Lamamra a indiqué que “cette commission, unique en son genre, issue de la 1ere réunion au niveau du Sommet du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc à l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie en mai dernier, décidée par les présidents des deux pays, confirme que les relations algéro-turques sont devenues exceptionnelles”.

M. Lamamra a affirmé que la stratégie algéro-turque était “une véritable stratégie”, car elle englobe tous les secteurs de la vie et non seulement les aspects économiques, mais également les domaines culturel, social, humains, sécuritaire et de défense”.

Le chef de la diplomatie algérienne a salué les relations “fortes” entre les deux pays, affirmant que la première session de ce mécanisme chargé de planification, d’évaluation et de suivi du développement du partenariat stratégique entre les deux pays sera “unique en son genre”.

Le ministre turc des Affaires étrangères a relevé qu'”à la faveur de la volonté politique des présidents des deux Etats, les travaux de règlement des question en suspens entre les deux pays ont débuté très rapidement, exhortant les représentants des secteurs participant à la commission à “prendre des décisions pragmatiques en vue de parvenir à un résultat avant tout”.

Il a fait savoir que lors de ces réunions à huis clos entre les délégations des deux pays, de nombreuses questions seront examinées ainsi que l’écoute aux représentants des secteurs concernés et les entreprises pour obtenir des informations détaillées.

Par ailleurs, les deux ministres ont tenu une réunion bilatérale durant laquelle ils ont évoqué les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines, en sus de l’échange de points de vue sur les questions intérêt commun.